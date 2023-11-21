Почему сохнет кожа век и как избавиться от проблемы: причины и способы их устранения

Сухая кожа век — это довольно распространенная проблема, которая не всегда зависит от возраста и типа кожи. Эта патология проявляется шелушением кожи и сильным зудом. Если вовремя не принять меры, это может привести к осложнениям.

Попробуем в этом материале разобраться в причинах этого состояния, способах устранения его последствий.

Почему сохнет кожа век

Офтальмологи считают основной причиной этой проблемы недостаточное количество сальных желез на коже вокруг глаз. В связи с этим гидролипидная пленка, удерживающая влагу, очень тонкая. По этой причине, независимо от типа кожи, веки становятся сухими и раздраженными. Существуют и другие причины этой проблемы, которые нельзя игнорировать:

Неправильный уход за кожей век. Вокруг глаз кожа очень тонкая и нежная. Она обладает повышенной уязвимостью, а потому нуждается в бережном уходе с использованием специальных косметических средств. Кремы и лосьоны для лица, содержащие агрессивные компоненты, не рекомендуется использовать для ухода за нежной кожей век. Недостаток питательных веществ. При соблюдении строгой диеты, которая исключает растительные и животные жиры, в организме образуется дефицит незаменимых жирных кислот. Это вызывает сухость кожи, в том числе и на веках. Влияние природных факторов. Гиперкератоз (утолщение верхнего слоя эпидермиса) вызывает УФ-излучение. Слезоточивость провоцирует холодный ветер. На морозе контакт слез с кожей вызывает не только сухость, но и раздражение век, их покраснение и шелушение. Сухой воздух. Пересушенный воздух негативно влияет на кожу век. Как правило, это происходит в помещениях в отопительный период, в автомобилях, оборудованных системой кондиционирования. Аллергия. Распространенная причина шелушения и сухости нежной кожи век. Если это проблема не носит постоянного характера и вы не связываете ее с воздействием природных факторов, возможно, причиной патологии являются аллергены. Проявлением аллергических реакций может быть зуд, покраснение век. Атопический дерматит. Это воспалительное поражение кожи, которое протекает с периодами ремиссий и обострений. При поражении век атопическим дерматитом кожа краснеет, отекает, в глазах могут расширяться сосуды, ощущается жжение и зуд. Симптомы могут быть и не столь ярко выраженными. Иногда отмечается лишь шелушение или уплотнение кожи.

Симптомы сухости век

К наиболее распространенным из них относят:

зуд; шелушение; выпадение ресниц; рост ресниц в неправильном направлении; жжение кожи; появление корочки.

Симптомы могут варьироваться в зависимости от основной причины, вызывающей патологическое состояние.

Способы устранения сухости век

Одним из важнейших методов лечения блефарита (воспаления кожи век) является гигиена кожных покровов. Кроме того, установлено, что эффективно использование местных и пероральных антибиотиков. Чтобы уменьшить зуд и отеки, офтальмологи назначают антигистаминные препараты и мази, увлажняющие кремы, предназначенные для местного применения.

Важно определить триггеры, которые провоцируют развитие проблемы, и постараться по возможности их избегать.

Можно ли избавиться в домашних условиях от сухости век

Если симптомы не связаны с состоянием здоровья, справиться с ними можно с помощью средств, которые есть в каждом доме:

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Избавиться от сухости век помогут небольшие изменения в образе жизни:

Откажитесь от умывания горячей водой. Используйте специальные кремы, сыворотки, маски, предназначенные для ухода за веками. Они содержат физиологические липиды и хумектанты. Наносить такие средства на подвижное веко не рекомендуется, если такая возможность не предусмотрена инструкцией. Большинство таких средств наносят по орбитальной кости. Для снятия макияжа откажитесь от спиртовых лосьонов, мыла. Используйте только средства, специально разработанные для ухода за веками. При нанесении средств избегайте интенсивного трения кожи. Лучше использовать для этого ватный диск, смоченный в средстве, и промокать им нежную кожу. Наносите средства по уходу за веками за два часа до сна. При несоблюдении этого правила возрастает риск образования на утро мешков под глазами. Лучше всего эту процедуру проводить с 19 до 22 часов. Старайтесь не прикасаться к векам без необходимости. Используйте в отапливаемом помещении увлажнитель воздуха.

Когда следует обратиться к врачу

Если все ваши попытки избавится от сухости век не дали желаемого результата и справиться с проблемой самостоятельно не удается, необходимо обратиться за консультацией к офтальмологу. При некоторых состояниях необходима медицинская помощь.

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При подозрении на то, что сухость век вызвана дерматитом, специалист определит его причину и спланирует индивидуальную методику лечения. Не игнорируйте визит к врачу, если сухость век вызывает сильный зуд и негативно влияет на ваш сон. При отсутствии своевременного лечения сухие веки могут перейти в хроническую форму и привести к различным осложнениям – инфекционным заболеваниям, образованию рубцов.

За медицинской помощью следует обратиться, если симптомы не уменьшатся через несколько дней. Офтальмолог проведет осмотр, установит точный диагноз и назначит необходимые препараты.

Косметологические процедуры

Их проведение допускается только после проведения обследования и установки диагноза, исключающего дерматологические заболевания. Для решения проблемы сухости век сейчас используется биоревитализация и мезотерапия. В ходе таких процедур в кожу вокруг глаз вводятся вещества, увлажняющие и питающие ее.

Если сухие веки связаны с возрастными изменениями, возможно проведение заполнения носослезной борозды и морщин у глаз филлерами. Бонусом такой процедуры станет омолаживающий эффект.