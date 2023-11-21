 

Увеличение количества сна предотвращает диабет 2 типа у женщин

21.11.2023, 14:50, Разное
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Достаточное количество сна каждую ночь играет ключевую роль в уменьшении риска развития диабета 2 типа, согласно последнему исследованию. Предыдущие эксперименты уже подтвердили, что потеря сна является фактором риска для развития многих хронических заболеваний, включая диабет и сердечно-сосудистые проблемы.

Однако большая часть этих исследований сосредоточена на краткосрочном снижении сна у мужчин. Исследователи решили узнать, как “средний” недостаток сна (6,2 часа в сутки) влияет на резистентность к инсулину у женщин. В исследовании участвовали 40 женщин разных возрастов, у которых был нормальный уровень сахара в крови и здоровый сон, но существовал риск развития диабета 2 типа. Их реакции на инсулин и уровень глюкозы отслеживались в течение нескольких периодов: первые шесть недель при адекватном сне и следующие шесть недель при сне по 6,2 часа в сутки.

Исследование выявило, что недостаток сна в течение шести недель оказывает влияние на уровень инсулина и глюкозы, особенно у женщин, переживших менопаузу. Врач-эндокринолог Антонина Гуреева указывает: “Было обнаружено, что недостаток сна в течение шести недель влияет на уровень инсулина и глюкозы. Эффект был более выражен у женщин в постменопаузе”.


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