 

В парках Москвы открылись фотовыставки о питомцах и чудесных растениях

21.11.2023, 14:35, Новости дня
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Культурные мероприятия в столичных парках не прекращаются даже с наступлением холодов. Так, в парке “Яуза” открылась фотовыставка о проекте “Питомцы в Москве”. В рамках программы обновляют городскую инфраструктуру для выгула собак.

Посетители выставки узнают много интересного о дрессировке собак и уходе за домашними питомцам. Полезная информация представлена на 20 стендах.

Экспозиция расположилась у западного входа в парк “Певческое поле”, входящий в состав “Яузы”. Выставка будет работать до 30 ноября. Посещение бесплатное.

Директор парка “Яуза” Александр Сапронов напомнил, что по правилам проекта “Питомцы в Москве” содержание собак должно быть комфортным для их владельцев и тех, у кого нет домашних питомцев.

“На фотовыставке первые смогут узнать больше об активном выгуле, а вторые — увидеть жизнь глазами собаководов”, – рассказал он.

За время действия проекта в Москве появилось 59 новых площадок для выгула собак, из них 26 созданы в текущем году. На Кольской улице в Бабушкинском районе оборудован парк для кинологических и выставочных мероприятий.

Еще одна интересная экспозиция расположилась в центральной части Измайловского парка. Там проходит выставка рисунков “Чудесные растения”. Авторы работ – студенты Московского архитектурного института.

Молодые дизайнеры выполнили рисунки с использованием цветного карандаша, рисовального угля, туши, темперы и акварели. Работы отсканировали и объединили в четыре тематических блока: линия, пятно, соединение разных техник и цвет. Картины стали основой для создания одежды, сумок и других аксессуаров.

Экспозиция работает до 15 декабря включительно со среды по воскресенье. Увидеть необычные работы можно с 11:00 до 20:00. Посещение свободное.

На Арбате 2 ноября открылась фотовыставка, посвященная прошлому и настоящему Московской государственной академии хореографии (МГАХ) – старейшего театрального учебного заведения столицы. Экспозиция состоит из двух частей: первая рассказывает о становлении московской школы балета, вторая представляет собой сборник кадров о жизни академии в наше время. Выставка будет работать до 30 ноября.


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