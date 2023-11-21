Депутаты МГД рассмотрят бюджет Москвы на одном заседании

С предложением рассмотреть проект бюджета Москвы на 2024-2026 годы в ускоренном режиме выступили депутатские объединения фракций “Единая Россия”, “Справедливая Россия” и постоянное объединение “Моя Москва”, сообщила пресс-служба столичного парламента.

“Как председатель Мосгордумы поддерживаю инициативу парламентского большинства рассмотреть законопроект о бюджете Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов в рамках одного заседания столичного парламента”, – цитирует Шапошникова ТАСС.

Спикер столичного парламента отметил, что длительное обсуждение проекта бюджета невыгодно москвичам. По его словам, городу нужные четкие экономические параметры для дальнейшего усиления социальной поддержки москвичей, помощи участникам спецоперации на Украине и восстановления новых регионов.

На заседаниях депутатских объединений парламентарии поддержали проект трехлетнего бюджета. Рассмотрение главного финансового документа столицы состоится на пленарном заседании Мосгордумы 22 ноября.

Правительство Москвы 13 октября внесло в МГД проект бюджета на 2024-2026 годы. Мэр Сергей Собянин уточнил, что 50% расходов направят на социальную поддержку горожан.

Доходы столичного бюджета в 2024 году увеличатся на 7% и составят почти 4,3 триллиона рублей. Расходная часть запланирована в объеме около 4,8 триллиона.

За 12 лет доходы Москвы выросли в 3,2 раза. За тот же период поступления от столицы в федеральный бюджет увеличились в четыре раза.