 

Мнение: Кто возглавит арбитраж Московской области?

21.11.2023, 14:18, Разное
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Арбитражному суду Московской области явно не везет с председателями. Предыдущего председателя Инну Воробьеву уволили 4 апреля 2023 года. Она успела поработать в должности чуть больше года.

С апреля судом руководит Андрей Соловьёв, правда с приставкой ИО.

Но, похоже, что от приставки ИО Соловьев так и не избавится.

Получил инсайд, что до конца года Арбитражный суд Московской области ждет серьезная кадровая перетряска.

Последней каплей вроде бы стала история судебного процесса, о которой рассказывал уже в двух программах.

«Кулачные бои капитана МВД».

И «Банкстеры атакуют»:

По моей информации, сейчас в администрации президента России решают, как провести перемены в АС Московской области? По-тихому. Или с серьезным скандалом. То есть с публичной поркой …

Будем наблюдать за развитием событий. Что еще нам остается?

Источник: Ирек Муртазин


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