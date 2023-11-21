Мнение: Кто возглавит арбитраж Московской области?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Арбитражному суду Московской области явно не везет с председателями. Предыдущего председателя Инну Воробьеву уволили 4 апреля 2023 года. Она успела поработать в должности чуть больше года.
С апреля судом руководит Андрей Соловьёв, правда с приставкой ИО.
Но, похоже, что от приставки ИО Соловьев так и не избавится.
Получил инсайд, что до конца года Арбитражный суд Московской области ждет серьезная кадровая перетряска.
Последней каплей вроде бы стала история судебного процесса, о которой рассказывал уже в двух программах.
«Кулачные бои капитана МВД».
И «Банкстеры атакуют»:
По моей информации, сейчас в администрации президента России решают, как провести перемены в АС Московской области? По-тихому. Или с серьезным скандалом. То есть с публичной поркой …
Будем наблюдать за развитием событий. Что еще нам остается?
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет