Подводка с пайетками – хит осени-зимы 2023: тренды блестящего макияжа и модные идеи

Блестящая подводка является самым настоящим модным трендом осени и зимы 2023 года, именно поэтому, стоит добавить этот тренд в создаваемый образ. С помощью такого макияжа можно выделить и подчеркнуть черты лица и сделать образ более привлекательным и ярким. Кроме того, с помощью блестящей подводки можно добавить нотку гламура. Вот несколько хороших идей относительно того, как добавить блеск в свой образ.

Обозначить складку века

Чтобы создать красивый минималистичный, но при этом несколько замысловатый и оригинальный макияж, нужно просто обозначить складку века при помощи блестящей подводки. Это очень хороший способ обрамления глаз.

Можно выбрать для себя все что угодно, от более толстых линий и геометрических фигур до тонких линий, которые помогают подчеркнуть надбровные дуги. Такой макияж отлично подойдет как для вечернего выхода, так и для повседневной носки. Блестящая подводка на складке века станет отличным сияющим акцентом.

Использование камней для декора

Блестящие и сияющие камни могут стать красивым и милым акцентом совершенно любого образа глаз и помогут заменить саму подводку. Блестки можно использовать, чтобы осветлить внутренние уголки глаз, очертить брови и даже подчеркнуть крылатую подводку или же макияж кошачий глаз.

Небольшие блестящие камешки можно выбрать в виде наклеек, чтобы сделать образ еще более потрясающим. Яркая подводка поможет сделать образ действительно роскошным.

Подводка для глаз с блестками

Когда дело доходит до нанесения блесток, то важно не переборщить. Использование блестящей подводки может стать очень хорошим способом придать повседневному образу немного гламура.

Подводка с темными блестками поможет поднять образ на совершенно новый уровень, не прилагая при этом слишком много усилий. Это отличный способ сделать макияж действительно ярким и выразительным.

Блеск под глазами

От нанесения искусственных блестящих слез и до подчеркивания ватерлинии матовыми блестками – все это является хорошим и модным решением для создания стильного макияжа. Подводка с блестками предназначена не только для верхних век. Можно нанести ее вдоль нижнего века. Это поможет добавить взгляду больше выразительность.

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Более толстая линия подводки поможет несколько сбалансировать крылатую подводку на верхнем веке, а тонкая линия придаст глазам более минималистичный и естественный вид.

Абстрактный блеск

Блестки являются отличным решением, если хочется добавить в создаваемый образ что-то более яркое, стильное и экстравагантное. Толстая линия подводки с блеском на верхнем веке или же яркие тени выглядят действительно потрясающе. Это поможет создать эффектный и роскошный образ.

Нанесение абстрактных блестящих линий является отличным и стильным решением. Чтобы сделать образ еще более привлекательным, нужно провести линию, которая будет выходить за пределы внешних уголков глаз.

Графический лайнер

Делая макияж с блестками, стоит выбрать для себя темные тени насыщенных тонов и декорировать веки красивыми камешками.

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Подводка с блестками помогает сделать образ действительно потрясающим, эффектным и очень ярким. Подводка с блестками помогает придать образу роскошь.

Черный лайнер и блестки

Подводка с блестками выглядит действительно потрясающе. Это может быть отличным решением, если хочется добавить дополнительные детали к макияжу.

Блестки хорошо сочетаются с черной подводкой или дымчатыми тенями для век. Это поможет придать создаваемому образу дополнительный драматизм. Выбор серебристых или более светлых блесток поможет придать образу дополнительный контраст и глубину, особенно при нанесении на нижнюю линию ресниц или вдоль крылатой подводки на верхнем веке.

Яркий и эффектный блеск

Если выглядеть действительно потрясающе, то стоит использовать красивую блестящую подводку, которую следует нанести на верхнее веко.

Также при желании можно использовать блестящие тени. Чтобы добавить образу немного драматизма, стоит сочетать темные насыщенные тени вместе с блестящей подводкой, нанесенной на складку века.

Дымчатый макияж с блестками

Идеальное сочетание светлого и темного, а также блесток в любимом образе смоки айс может стать отличным и модным решением, которое выглядит просто потрясающе.

От добавления блеска на все веко до выделения только лишь крылатой подводкой металлическим блеском, сочетание яркой четкости дымчатого макияжа глаз с аккуратной подводкой с блестками является отличным решением для выделения макияжа.