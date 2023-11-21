 

В Санкт-Петербурге проведут парады коммунальной техники для улучшения качества уборки снега

21.11.2023, 13:33, Разное
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился подготовить и провести ежемесячные парады коммунальной техники с целью привлечения внимания к качеству уборки города от снега.

– Мы постоянно получаем жалобы на якобы плохую уборку снега и мусора с городских улиц. Это не так, конечно. Мы все знаем, насколько сильны наши коммунальные силы, и мы готовы продемонстрировать это всему миру, – заявил глава региона.

По мнению Беглова, постоянная демонстрация снегоуборочной техники поднимет моральный дух петербуржцев.

– Поэтому будем проводить парады, чтобы ни у кого не было сомнений в том, насколько быстро и качественно мы можем убирать снег и мусор с улиц. Я лично буду всё контролировать, все парады, чтобы каждый дворник участвовал. Сам даже пойду с метлой в колонне, – заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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