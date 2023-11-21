Силуанов ожидает роста ВВП России в 2023 году до 3 процента

Министр финансов РФ Антон Силуанов выразил уверенность в том, что ожидаемый рост ВВП страны к концу текущего года может достичь более чем 3%. Подобные прогнозы ранее также сделали президент Владимир Путин и министр экономического развития Максим Решетников.

Господин Силуанов поделился своими ожиданиями на пленарной сессии VIII Международного форума Финансового университета «Россия и мир», которая транслировалась на YouTube. Он заявил: “У нас в этом году динамика экономического роста будет 3%, может быть даже и выше”.

В своем выступлении 17 ноября на Санкт-Петербургском международном культурном форуме президент Путин также подчеркнул, что рост ВВП в РФ может превысить 3% в 2023 году. Он отметил изменение настроений, добавив: “Если раньше все аккуратно говорили: 2,5, 2,7, 2,8%, то сейчас можно уверенно говорить о более высоких ожиданиях”.