 

Tesla выпустила стильные ретро-часы S3xy Time Glow Clock

21.11.2023, 11:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Tesla представила в Китае новый продукт под названием S3xy Time Glow Clock, об этом пишет издание NotebookCheck.

Эти уникальные часы оборудованы шестью яркими IPS-дисплеями, которые внешне напоминают газоразрядные лампы и интегрированы в корпус. Экраны могут отображать различные текстовые надписи и цифры разных шрифтов, их также легко настраивать. Стильная “ламповая” подставка выполнена из прочного алюминия и украшена надписью S3xy.

На задней стороне подставки есть порт USB-C, который, по всей видимости, используется для питания устройства. S3xy Time Glow Clock поддерживает до шести будильников с функцией повтора и оснащен чипом реального времени RTC с возможностью синхронизации через Wi-Fi. Управление осуществляется с помощью встроенных кнопок в подставке.

Tesla также обещает выпускать обновления прошивки с новыми функциями для S3xy Time Glow Clock.

Размеры этих часов составляют 204 на 68 на 70 мм.

S3xy Time Glow Clock уже доступны для покупки в Китае по цене 839 юаней (эквивалентно 10,5 тысячи рублей по курсу на 21 ноября 2023 года). Информации о выпуске этой новинки на других рынках пока нет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.11 / В Санкт-Петербурге проведут парады коммунальной техники для улучшения качества уборки снега

21.11 / Силуанов ожидает роста ВВП России в 2023 году до 3 процента

21.11 / ChatGPT пригрозил объявить забастовку, если совет директоров OpenAI не вернёт Сэма Альтмана

21.11 / Мнение: Немецкая экономика (якобы) гибнет без русского газа

21.11 / Врач заявил, что употребление бананов и шоколада становится триггером для мигрени

21.11 / Дмитрий Медведев: «Финляндию ничему не научил 1939 год, она снова хочет напасть»

21.11 / Эндокринолог пояснила, почему лень может быть реакцией организма на переутомление

21.11 / Российские компании успешно адаптировались к санкциям и поиску новых поставщиков

21.11 / Мнение: О гневе обманутых «захисників»… За что сражались?

21.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Триумф FPV

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика