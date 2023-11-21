Tesla выпустила стильные ретро-часы S3xy Time Glow Clock

Tesla представила в Китае новый продукт под названием S3xy Time Glow Clock, об этом пишет издание NotebookCheck.

Эти уникальные часы оборудованы шестью яркими IPS-дисплеями, которые внешне напоминают газоразрядные лампы и интегрированы в корпус. Экраны могут отображать различные текстовые надписи и цифры разных шрифтов, их также легко настраивать. Стильная “ламповая” подставка выполнена из прочного алюминия и украшена надписью S3xy.

На задней стороне подставки есть порт USB-C, который, по всей видимости, используется для питания устройства. S3xy Time Glow Clock поддерживает до шести будильников с функцией повтора и оснащен чипом реального времени RTC с возможностью синхронизации через Wi-Fi. Управление осуществляется с помощью встроенных кнопок в подставке.

Tesla также обещает выпускать обновления прошивки с новыми функциями для S3xy Time Glow Clock.

Размеры этих часов составляют 204 на 68 на 70 мм.

S3xy Time Glow Clock уже доступны для покупки в Китае по цене 839 юаней (эквивалентно 10,5 тысячи рублей по курсу на 21 ноября 2023 года). Информации о выпуске этой новинки на других рынках пока нет.