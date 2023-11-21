В регионе обнаружены лжеломбарды

За 9 месяцев текущего года в Ярославской области Банк России выявил 4 нелегальные компании, которые предлагают услуги населению, маскируясь под ломбарды.

Компании имеют офисы на территории региона и под видом оказания услуг по хранению имущества граждан фактически выдают займы под залог. При этом эти организации не включены в государственный реестр ломбардов, не соблюдают законодательные требования к ломбардной деятельности и не поднадзорны Банку России.

– Люди, которые обращаются в такие компании, могут понести финансовые потери. Лжеломбарды подменяют договоры займа договорами хранения. Проценты по ним могут существенно превышать значения, которые установлены для легальных ломбардов. Имущество, переданное нелегалам, не подлежит страхованию. Кроме того, нет гарантии, что клиенту выплатят разницу между суммой реализации невостребованной вещи и суммой обязательств потребителя, в то время как ломбарды обязаны это делать, – объяснил эксперт ярославского отделения Банка России Андрей Коценко.

Лжеломбарды Банк России относит к нелегальным кредиторам. В целом по стране за 9 месяцев этого года было выявлено более 1,3 тыс. «черных» кредиторов. Доля компаний и проектов, продвигавших услуги только через интернет, составила 37%. Как правило, они рекламируются на страницах в соцсетях, в объявлениях в тематических каналах в Telegram.

Сведения обо всех выявленных нелегалах, в том числе – о лжеломбардах, Банк России вносит в список компаний с признаками нелегальной деятельности и передает информацию в правоохранительные органы. Такие компании могут быть привлечены к административной ответственности, а их руководители — к уголовной.

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проверить, состоит ли компания в государственном реестре ломбардов. Кроме того, стоит убедиться в том, что выбранной компании нет в предупредительном списке. Эти сведения можно найти на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию».