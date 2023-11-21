Врач заявил, что употребление бананов и шоколада становится триггером для мигрени

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21.11.2023, 10:10, Разное
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Мигрень – стойкая пульсирующая головная боль, возникающая с одной стороны головы. Эта болезнь характеризуется долгой продолжительностью и устойчивостью к обычным анальгетикам, иногда продолжаясь несколько суток и сопровождаясь неприятными симптомами.

Невролог Ринат Гизатуллин назвал несколько продуктов, которые могут стать провокаторами приступов мигрени. Эти продукты включают в себя шоколад, бананы, жирные сыры, цитрусовые и алкоголь. Он подчеркнул, что употребление этих продуктов может вызвать приступ у некоторых людей из-за чувствительности организма к определенным веществам.

Симптомы мигрени могут быть разнообразными, включая тошноту, озноб, рвоту, бессонницу, учащенное сердцебиение, вялость и подавленное настроение.

Несмотря на отсутствие возможности окончательного излечения хронической мигрени, существует терапия, которая помогает предотвращать повторение болезненных приступов. Она включает в себя изменения в образе жизни и прием лекарств.


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