Врач заявил, что употребление бананов и шоколада становится триггером для мигрени

Мигрень – стойкая пульсирующая головная боль, возникающая с одной стороны головы. Эта болезнь характеризуется долгой продолжительностью и устойчивостью к обычным анальгетикам, иногда продолжаясь несколько суток и сопровождаясь неприятными симптомами.

Невролог Ринат Гизатуллин назвал несколько продуктов, которые могут стать провокаторами приступов мигрени. Эти продукты включают в себя шоколад, бананы, жирные сыры, цитрусовые и алкоголь. Он подчеркнул, что употребление этих продуктов может вызвать приступ у некоторых людей из-за чувствительности организма к определенным веществам.

Симптомы мигрени могут быть разнообразными, включая тошноту, озноб, рвоту, бессонницу, учащенное сердцебиение, вялость и подавленное настроение.

Несмотря на отсутствие возможности окончательного излечения хронической мигрени, существует терапия, которая помогает предотвращать повторение болезненных приступов. Она включает в себя изменения в образе жизни и прием лекарств.