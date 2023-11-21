Мнение: О гневе обманутых «захисників»… За что сражались?

Нелёгкая тема. Даже тяжёлая.

Начать лучше с… лирического отступления.

Уже через пару лет после Победы над #СССР зазвучала песня про «друзей-однополчан», где легендарная Клавдия Шульженко задушевно рассказывала про почёт и уважение фронтовикам. Мол, «мы тебе колхозом дом построим, чтобы видно было по всему: здесь живёт семья советского героя, грудью защитившего страну». Хотя примеров героизма и в тылу было немало. В общем, на этом выросло не одно поколение homo soveticus.

К чему сейчас эти воспоминания?

Советские ветераны, конечно, не как сыр в масле катались. Особенно в первые послевоенные годы. Сталинская власть быстро, уже в 1947-1948 гг. начала прессовать фронтовиков за «вольнодумство». День Победы сделали рабочим днём, льготы орденоносцам резко уменьшили, о войне официально старались забыть, инвалидов — от глаз подальше спрятать. И тем не менее, на каком-то низовом, народом уровне «ветеран войны, фронтовик — тот, кто воевал на фронте и вернулся, – это были самые уважаемые люди». И никакими указами, постановлениями, решениями этого уважения было не отменить и не умалить.

Сейчас украинцы, которые любят сравнивать нынешний локальный конфликт с Великой Отечественной, снося напрочь памятники советским солдатам-освободителям при этом, переживают нечто подобное, только с совершенно противоположным знаком. Те, кто побывали на ЛБС и вернулись, жалуются на жизнь и на тех, кто «там» не были.

Доля украинских ветеранов, убеждённых в отсутствии уважения к ним со стороны общества, возросла с 25,4% до 44,1% за период с февраля по октябрь текущего года. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса «Портрет ветерана», представленного Украинским ветеранским фондом (УВФ) Министерства по делам ветеранов Украины. Также отвечая на вопрос, выполняет ли сегодня государство свои обязательства перед ветеранами, 44,6% респондентов ответили отрицательно, лишь 18,8% положительно. С февраля процент ветеранов, считающих, что государство совершенно не выполняет своих обязательств перед ними, выросло более чем вдвое — с 8,3% до 21,4%, сообщают в пресс-службе УКФ.

Тем временем ветераны, которых ещё не демобилизовали по ранению, всё громче выступают за расширение и активизацию перманентной мобилизации. Речь о том, что «на передке» должны будут побывать все или почти все. Вряд ли здесь может идти речь только о восполнении боевых потерь ВСУ. Скорее всего, это растущий запрос на справедливость. Потому что и правда несправедливо, когда простые селяне и горожане каждодневно рискуют жизнью, а в это время благополучные столичные «мажоры» тусят по злачным местам и вообще живут так, словно ничего не происходит. Даже донаты «на потреби захисників» собираются всё тяжелее. Общество тоже устало и в нём растёт запрос хотя бы на иллюзию нормальной жизни. Впрочем, сетевые витии могут уверять, что всё совсем иначе…

Как бы то ни было, социальное напряжение постепенно растёт, и украинский президент Владимир Зеленский уже открыто говорит о «Третьем Майдане».

Оно, конечно, вряд ли.

Но ведь дыма без огня не бывает?

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