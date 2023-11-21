 

Урожаи кенийских ферм обеспечивают топливом автомобили и самолёты

21.11.2023, 1:33, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Кенийские фермеры всё чаще предпочитают выращивать клещевину вместо кукурузы. Как передаёт NTD, семена этого растения скупает итальянская нефтегазовая компания для производства биотоплива. Кроме того, эта сельхозкультура лучше переносит и дожди, и засуху.

У кенийки Бет снова неурожай кукурузы. Но на этот раз она не огорчается. Половина участка у неё засеяна клещевиной. А это гарантирует прибыль.

БЕТ ВАНДЖИРУ, фермер: Выращивание кукурузы приносит мне серьёзные убытки: если засуха — урожая нет, если заливает дождями — тоже нечего собирать. Но с тех пор как сею клещевину, получаю хорошую прибыль. Неважно, идут ли сильные дожди или стоит засуха, я всё равно собираю урожай.

Не только Бет, но и многие другие кенийские фермеры теперь предпочитают выращивать клещевину. Причина проста. Семена этого растения скупает итальянская нефтегазовая компания Eni. Они нужны для производства биотоплива.

Инициатива стала выигрышным вариантом и для производителей хлопчатника. Обычно им трудно продать весь урожай.

ПИТЕР КИНГ’У, менеджер компании Makueni Ginneries: У нас была такая проблема, что большая часть семян хлопчатника пропадала впустую. Но примерно два года назад пришла компания Eni и заключила с нами контракт на поставку семян хлопка.

Теперь кенийская компания сбывает весь урожай.

Стабильный доход фермерам приносит и сбор семян кротона.

ЛЮСИ ЛАУ БИГЭМ, продавец семян кротона: У нас очень много таких деревьев и кустарников, и теперь люди получают от них пользу. А раньше у кротона не было никакой ценности. Он известен тем, что разбрасывает семена повсюду и разрастается, как сорняк.

Семена перерабатывают на заводе в Кении. Потом биотопливо отправляют в Италию. Его используют для заправки автомобилей и самолётов. За два года работы в Кении компания произвела 15 тысяч тонн экологичного топлива.

По словам специалистов, биотопливо может помочь снизить выбросы углекислого газа до 80 процентов. Впрочем, эксперты отмечают, что внедрить его в широком масштабе пока не получится. Производство экологичного топлива на растительной основе обходится дорого.

Дата выхода в эфир 20 ноября 2023 года.


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