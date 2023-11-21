Урожаи кенийских ферм обеспечивают топливом автомобили и самолёты

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Кенийские фермеры всё чаще предпочитают выращивать клещевину вместо кукурузы. Как передаёт NTD, семена этого растения скупает итальянская нефтегазовая компания для производства биотоплива. Кроме того, эта сельхозкультура лучше переносит и дожди, и засуху.

У кенийки Бет снова неурожай кукурузы. Но на этот раз она не огорчается. Половина участка у неё засеяна клещевиной. А это гарантирует прибыль.

БЕТ ВАНДЖИРУ, фермер: Выращивание кукурузы приносит мне серьёзные убытки: если засуха — урожая нет, если заливает дождями — тоже нечего собирать. Но с тех пор как сею клещевину, получаю хорошую прибыль. Неважно, идут ли сильные дожди или стоит засуха, я всё равно собираю урожай.

Не только Бет, но и многие другие кенийские фермеры теперь предпочитают выращивать клещевину. Причина проста. Семена этого растения скупает итальянская нефтегазовая компания Eni. Они нужны для производства биотоплива.

Инициатива стала выигрышным вариантом и для производителей хлопчатника. Обычно им трудно продать весь урожай.

ПИТЕР КИНГ’У, менеджер компании Makueni Ginneries: У нас была такая проблема, что большая часть семян хлопчатника пропадала впустую. Но примерно два года назад пришла компания Eni и заключила с нами контракт на поставку семян хлопка.

Теперь кенийская компания сбывает весь урожай.

Стабильный доход фермерам приносит и сбор семян кротона.

ЛЮСИ ЛАУ БИГЭМ, продавец семян кротона: У нас очень много таких деревьев и кустарников, и теперь люди получают от них пользу. А раньше у кротона не было никакой ценности. Он известен тем, что разбрасывает семена повсюду и разрастается, как сорняк.

Семена перерабатывают на заводе в Кении. Потом биотопливо отправляют в Италию. Его используют для заправки автомобилей и самолётов. За два года работы в Кении компания произвела 15 тысяч тонн экологичного топлива.

По словам специалистов, биотопливо может помочь снизить выбросы углекислого газа до 80 процентов. Впрочем, эксперты отмечают, что внедрить его в широком масштабе пока не получится. Производство экологичного топлива на растительной основе обходится дорого.

Дата выхода в эфир 20 ноября 2023 года.