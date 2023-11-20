 

Режиссер Люман показал первые кадры драмы «Цифровой код»

20.11.2023, 23:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

23 ноября онлайн-кинотеатр Premier представит картину режиссера Александра Люмана «Цифровой код», действия которой разворачиваются в небольшом российском городке Октябрьске.

Сюжет повествует о преступной группировке, действующей в киберпространстве. Во главе некая «Девушка в Красном», которую в трейлере показывают без лица. Группировка создала онлайн-приложение, в которое добавляются подростки и дети. За денежное вознаграждение они выполняют все то, что говорит им Девушка в Красном. Беспредел стал популярен и приложение вирусно распространилось по всей стране. Остановить зло, которое несут собой подростки, управляемые преступниками, направляются следователи во главе с Денисом Ждановым. Думал ли он, что его ждет неожиданный поворот в ходе расследования?

Многие назвали картину «русским ответом «Игре в кальмара». При этом сама картина раскрывает очень серьезную тему, и зрители уже просмотрели трейлер более 1,2 млн раз за несколько часов. Критики уверены, что фильм ждет большой охват.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.11 / В Санкт-Петербурге проведут парады коммунальной техники для улучшения качества уборки снега

21.11 / Силуанов ожидает роста ВВП России в 2023 году до 3 процента

21.11 / ChatGPT пригрозил объявить забастовку, если совет директоров OpenAI не вернёт Сэма Альтмана

21.11 / Tesla выпустила стильные ретро-часы S3xy Time Glow Clock

21.11 / Мнение: Немецкая экономика (якобы) гибнет без русского газа

21.11 / Врач заявил, что употребление бананов и шоколада становится триггером для мигрени

21.11 / Дмитрий Медведев: «Финляндию ничему не научил 1939 год, она снова хочет напасть»

21.11 / Эндокринолог пояснила, почему лень может быть реакцией организма на переутомление

21.11 / Российские компании успешно адаптировались к санкциям и поиску новых поставщиков

21.11 / Мнение: О гневе обманутых «захисників»… За что сражались?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика