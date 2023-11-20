Режиссер Люман показал первые кадры драмы «Цифровой код»

23 ноября онлайн-кинотеатр Premier представит картину режиссера Александра Люмана «Цифровой код», действия которой разворачиваются в небольшом российском городке Октябрьске.

Сюжет повествует о преступной группировке, действующей в киберпространстве. Во главе некая «Девушка в Красном», которую в трейлере показывают без лица. Группировка создала онлайн-приложение, в которое добавляются подростки и дети. За денежное вознаграждение они выполняют все то, что говорит им Девушка в Красном. Беспредел стал популярен и приложение вирусно распространилось по всей стране. Остановить зло, которое несут собой подростки, управляемые преступниками, направляются следователи во главе с Денисом Ждановым. Думал ли он, что его ждет неожиданный поворот в ходе расследования?

Многие назвали картину «русским ответом «Игре в кальмара». При этом сама картина раскрывает очень серьезную тему, и зрители уже просмотрели трейлер более 1,2 млн раз за несколько часов. Критики уверены, что фильм ждет большой охват.