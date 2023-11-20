Мнение: О «резиновом изделии номер два»… Почему так уныл Зеленский?



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Маленький человечек в засаленной толстовке цвета хаки подобострастно смотрит снизу вверх на посланца Судьбы Белого дома. От того, что решит этот темнокожий генерал в штатском, зависит участь того, кто ещё совсем недавно, прямо вот позавчера, считался самым влиятельным политиком Земли. Но что он может сделать реально, этот символ расового равенства в Вооружённых силах Америки, в самый критический момент, который переживает #Украина?

И почему тень отчаяния так и читается на лице верховного главнокомандующего когда-то «сильнейшей в Европе» армии, теперь имеющей откровенно бледный вид?

Глава Пентагона Ллойд Остин в Киеве встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и опубликовал «историческое» фото, вынесенное в шапку этой заметки. Его визит состоялся в критический для Украины момент, когда перед ней возник противник, ещё более грозный, чем Армия России.

«Украинский оптимизм угасает с началом очередной военной зимы», — констатирует британская газета The Guardian. По её оценкам, сейчас случилось самое страшное: «моральный дух [украинцев] упал до самого низкого уровня с начала военной кампании». Автор текста, журналист издания ощутил в Киеве «тонкое, но безошибочное чувство уныния».

«Ряд внутренних и внешних факторов создали, пожалуй, самые мрачные настроения относительно перспектив быстрой и решительной победы Украины над Россией… Оптимизм полугодовой давности о том, что поражение России и “возвращение” Донбасса и Крыма прямо за углом, начало исчезать», — говорится в материале британского таблоида. Также там отмечается, что утомление от двух лет боевых действий, отсутствие успеха контрнаступления, человеческие жертвы на фронте и разочарование медленными темпами военной помощи Запада привели к тому, что «некоторые голоса спокойно размышляют о возможности переговоров о прекращении огня».

Но это — взаимное и встречное движение. «В западных столицах тоже растёт “усталость от Украины”, а также надвигается перспектива второго срока Дональда Трампа в #США, что может подорвать поддержку со стороны крупнейшего союзника Киева», — говорится в статье.

На этом унылом фоне Ллойд Остин прибыл в Киев заверять американского подопечного, что Штаты «вместе с союзниками и партнёрами продолжат поддерживать насущные боевые потребности Украины и долгосрочные оборонные потребности». Но тут важны два момента. Во-первых, глава Пентагона сейчас — «хромая утка». Сохранит ли он свой пост в 2025 году — неизвестно. Так что все рассуждения о «долгосрочной» поддержке Украины — всего лишь ритуальные танцы.

А во-вторых, реалисты в окружении шефа Пентагона уже открытым текстом говорят, что #США сейчас «дозируют» помощь Украине, поскольку запас доступных средств истощается. Но всё ещё заверяют, что Штаты смогут продолжать некоторые военные поставки для нужд ВСУ «по крайней мере, в течение некоторого времени». Пусть не танки, БТР’ы и прочую технику, но хотя бы ATACMS’ы и артиллерийские боеприпасы.

Звучит не очень обнадёживающе, правда?

Не поэтому ли так уныл Владимир Зеленский, чего не скрыть даже на протокольных фото?

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