Рупор кремлевской пропаганды: Кому принадлежало судно захваченное хуситами в Красном море

Кому принадлежало судно захваченное хуситами в Красном море

Йеменское движение "Ансар Аллах" захватило израильское грузовое судно в Красном море. До этого бригадный генерал Яхья Сари сделал громкое заявление, пообещав, что йеменцы будут атаковать корабли, идущие под флагом Израиля, эксплуатируемые израильскими компаниями или принадлежащие израильским компаниям. При этом военный призвал все страны мира отозвать своих граждан, работающих среди экипажей этих кораблей.

"Избегайте перевозок или обслуживания этих судов. Сообщите своим кораблям, чтобы они держались подальше от этих кораблей", – сказал Сари.

В министерстве обороны Израиля назвали произошедшее «инцидентом глобального масштаба». А в канцелярии премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху обвинили в случившемся Исламскую республику Иран.

Как выяснилось, одним из владельцев грузового судна Galaxy Leader, на котором находились 25 человек из Болгарии, Филиппин, Украины и Мексики, является израильский бизнесмен Рами Унгер.

Кто такой Рами Унгер?

Рами Унгер (Abraham Ungar) – один из богатейших израильтян, бизнесмен, работающий в сфере импорта автомобилей и недвижимости, судовладелец и председатель израильской судоходной компании Ray Shipping, занимающейся импортом судов и автомобилей. Унгер даже получил награду от правительства Кореи за вклад в развитие торговли автомобилями между Кореей и Израилем.

Родился Рами в 1947 году в Северном Тель-Авиве в очень обеспеченной семье. Образование получал в Великобритании. Служил в ЦАХАЛе в Корпусе связи, затем изучал право в Оксфордском университете. В 1971 году закончил юридический факультет Тель-Авивского университета, а в 2014-м получил почетное звание Doctor Honoris Causa в Высшем военно-морском училище имени Николы Вапцарова (Болгария).

Влиятельные друзья и связь с "Моссад"

В 2019 году Рами Унгер попал в топ-30 самых богатых людей Израиля. Его состояние оценили в 2 100 000 000 долларов. Тогда же в издании Haaretz отмечали, что бизнесмен имеет обширные связи с израильскими политиками. Упоминается скандал, связанный с президентом Эзером Вейцманом, который ушёл в отставку в июле 2000 года в связи с обвинениями в коррупции. Считается, что в середине 1980-х годов Вейцман получил от Унгера 27 000 долларов.

В конце 1960-х годов Унгер пришел в бизнес, основав небольшое предприятие, специализирующееся на импорте системы кондиционирования для прицепов и фургонов. Позже он стал первым импортером автомобилей Autobianchi в Израиле, за которым последовал импорт автомобилей Lancia. В 1972 году Унгер основал Ungar Holdings LTD – ведущую строительную компанию в Израиле, занимающуюся строительством жилых домов, офисных зданий и арендой самолетов.

Его Ray Shipping LTD владеет десятками автовозов и балкеров. При этом более 1000 болгарских офицеров и инженеров, 80% из которых являются выпускниками Военно-морского училища им. Николы Я. Вапцарова, работают в Ray Shipping.



Эзер Вайцман

Известно, что Унгер – близкий друг нынешнего министра обороны Израиля Йоава Галланта, которому бизнесмен приобрел билеты на финал чемпионата мира по футболу в июле 2018 года.

Еще один скандал с участием Унгера связан с именем Йоси Коэна – бывшего директора "Моссада". Израильский бизнесмен пожертвовал на строительство синагоги напротив резиденции Коэна 1,1 миллиона шекелей (341 000 долларов США). Пожертвование было сделано на имя Коэна. После чего вскрылось, что Коэн помогал Унгеру уладить спор с израильским бизнесменом Майклом Леви по поводу прав на представительство в Израиле южнокорейской автомобильной компании Kia.

Однако Рами Унгер связан с "Моссадом" не только через коррупционные сделки. Так, предприниматель успел поучаствовать в громкой истории с антииранской лоббистской группой «Объединенные против ядерного Ирана», о которой в 2014 году писало издание The New York Times. Унгер был посредником, выходившим на компании, которые сотрудничали с Ираном, и отговаривавшим их от связей с Тегераном. Но есть предположение, что главная цель Унгера во всем этом была вербовка руководства компаний, связанных с Ираном. Тут он уже выступал в качестве агента "Моссада". Такие компании в "Моссад" ценятся на вес золота, поскольку иранцы им доверяют, и Израиль может использовать это доверие для проведения успешных диверсий и шпионажа.

Это лишь малая часть из того, к чему имеет прямое или косвенное отношение израильский миллиардер Рами Унгер. Но и этого достаточно, чтобы понять, почему его судно было захвачено йеменскими хуситами в Красном море.

https://dzen.ru/media/id/6519cdf26d3e1f56ca46549c/kto-takoi-rami-unger-che-sudno-zahvatili-iemenskie-husity-655a530d1e1bd141adf3a03e – цинк

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