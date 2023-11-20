Рупор кремлевской пропаганды: Как отряды ЧВК «Вагнер» выбили боевиков ИГ из последнего оплота в Дейр эз-Зоре

Как отряды ЧВК «Вагнер» выбили боевиков ИГ из последнего оплота в Дейр эз-Зоре

Ситуация в городе Дейр эз-Зор к началу боев за Хувейджа Катыа существенно изменилась по сравнению с началом осени 2017 года. К этому моменту была прорвана тяжелая блокада гарнизона Дейр эз-Зора, длившаяся три с половиной года. Ключевую роль в освобождении районов города и близлежащих пригородов сыграл отряд российских военных специалистов, получивший название ЧВК «Вагнер».

До начала прорыва к Дейр эз-Зору «вагнеровцы» уже успешно действовали в Сирии, отражая атаки боевиков ИГ и участвуя в крупных войсковых операциях – в штурме Пальмиры в 2016 и 2017 годах, а также в ликвидации очага деятельности ИГ в Восточной Хаме вокруг населенного пункта Акербат. В сентябре 2017 года «Оркестр» находился в авангарде наступления с целью деблокады Дейр эз-Зора – штурмовые подразделения «вагнеровцев» расчистили трассу М-20, сняли осаду с городского аэропорта и провели успешную операцию по форсированию реки Евфрат, где создали прочный огневой плацдарм, отрезавший путь исламистам к отступлению.

К ноябрю 2017 года боевики ИГ в оставшихся под их контролем районах Дейр эз-Зора оказались в катастрофическом положении. Не имея возможности продолжать сопротивление, крупные группы исламистов в спешном порядке бежали из района боевых действий. Оказавшись в полном окружении, без возможности переплыть реку, оставшиеся боевики сдавали квартал за кварталом – в том числе сдаваясь в плен отрядам ЧВК «Вагнер». Однако, хотя 3 ноября 2017 года террористы сдали все районы Дейр эз-Зора, у боевиков ИГ оставался в руках небольшой козырь – опорная база прямо посередине дельты реки Евфрат.

По обе стороны реки

Крупный остров Хувейджа Катыа, расположенный в дельте реки Евфрат к северу от Дейр эз-Зора, на протяжении всего времени осады города оставался опорной базой боевиков «Исламского государства». Фактически, благодаря контролю над островом, исламисты имели все шансы удержать за собой часть русла великой реки и осуществлять с помощью него болезненные атаки в тылу проправительственных сил. Кроме того, благодаря удачному расположению острова, на Хувейджа Катыа находились плотины через Евфрат, с помощью которых осуществлялась вся сельскохозяйственная ирригация окруженного песками региона.

Таким образом, для восстановления мирной жизни в провинции Дейр эз-Зор, требовалось зачистить остров от присутствия боевиков ИГ. Причем осуществить эту операцию необходимо было не силами российской авиации – а через операцию по штурму острова.

«Военные теперь эту операцию – как проходил штурм острова – даже в академиях сейчас, оказывается, преподают. Затык состоял в том, что нам вообще было неясно соотношение сил. Когда мы спрашивали [сирийцев], сколько там сил противника, нам отвечали, что понятия не имеют, – человек 20, может, есть. Духи сидели на острове и активности не проявляли – во всяком случае, по отношению к сирийцам. А как потом выяснилось, их там было человек 300, если считать вместе с теми, кто потом сдался».

К моменту начала штурма Хувейджа Катыа, ЧВК «Вагнер» занимала позиции на противоположном от острова берегу Евфрата и не давала боевикам возможности убежать в пустыню. В силу того, что остров отделяла от позиций «вагнеровцев» незначительная водная преграда, российские воины на тот момент могли сдерживать действия боевиков при помощи снайперского огня и минометов, не вступая в полный контакт с противником.



Остров Хувейджа Катыа. Фото: Степан Яцко @photopmc

Вот что рассказывал о событиях вокруг острова снайпер из ЧВК «Вагнер»:

«У нас, получается, от 150 до 200 метров речка была – я с винтовкой лазил по всему берегу, искал позиции. Работать там было тяжело – плотная зеленка, а за зеленкой духов плохо видно было. А с нашей стороны стояли небольшая мечеть, с минаретом. Я поднялся на минарет, с одной стороны вылез прямо наружу – там балкончик узенький. Встал, смотрю – тропинка, и два духа идут как раз. Выстрелил, одного поразил, свалил вниз, отсиделся там минут 15-20. Снова вылез в окошко, осмотреться – и тут нашел лагерь духов. Прямо как на ладони.

Сам минарет узенький, винтовка длинная – стрелять неудобно, приходилось ствол высовывать аж наружу. Нашел там упор, на светильник упирал винтовку, позицию занял. Смотрю один выскакивает, я раз – выстрелил. Смотрю, к нему душок подбегает и начинает копошиться. Я сначала, честно сказать, подумал, что они его мародерят – потому что они уже тогда без еды сидели. Я еще раз выстрелил, еще одну цель поразил. А во время боя азарт растет, и промежутки ожидания стали сильно меньше. Короче, несколько раз я так бегал – и, видать, духи меня вычислили. Только я голову отклоняю – хренась! – прямо в окно, где у меня голова была, прилетает пуля. Посередине минарета столб стоит, так пуля вошла в него. Я тогда со своей позиции навел миномет – и наши размотали этот лагерь по полной. Мы потом, когда зашли на остров, нашли этот лагерь, на этом месте насчитали пять ног разных».



"Фишка" боевиков на острове Хувейджа Катыа. Фото: Степан Яцко @photopmc

Двадцать восемь «вагнеровцев»

На фоне сдачи боевиками ИГ кварталов Дейр эз-Зора, встал вопрос о полной зачистке острова Хувейджа Катыа. Ведущая роль в этой операции отводилась штурмовым группам ЧВК «Вагнер», которые имели возможность зайти на территорию острова и вступить в боестолкновения на земле. По словам участников операции, о том, что командование перебросит их на штурм острова, все прекрасно знали и готовились к встрече с противником:

«Все ждали штурма, у всех были самые положительные настроения – то есть, уже был коллектив, уже влились, поработали, была прекрасная, веселая атмосфера».

Первый штурм Хувейджа Катыа был намечен на 3-4 ноября 2017 года. Штурмовать остров предлагалось сводными силами: в авангарде наступления шли штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», а в качестве второго эшелона остров должны были занять сирийские солдаты. Однако в дело вмешался случай: на фоне начавшегося наступления на остров стоявшие выше по течению Евфрата курдские боевики из состава проамериканской коалиции «Силы демократической Сирии» (SDF) договорились с сидевшими на острове исламистами. В результате, почти сразу после интенсификации боев, курдские формирования по наводке из лагеря ИГ открыли плотины на Евфрате, пытаясь дать возможность осажденным уйти через броды на другой берег.

«Курды хотели их выпустить, открыли шлюзы, чтобы духи смогли уйти. В ответ наши подняли воду и заперли духов на острове с помощью поднятия воды. С той стороны поставили один отряд, и еще один отряд пошел на штурм».

Поднятие уровня воды в реке Евфрат привело к тому, что наведенные переправы между Хувейджа Катыа и восточным берегом были смыты. В результате, на острове остался только один отряд ЧВК «Вагнер» из 28 человек, которые создали первичный огневой плацдарм на северной половине.

«Приехали мы на остров этот, прошли – утром выдвинулись, зашли на него. А когда курды подняли плотины, все мосты смело. Остались мы на острове: мы и духи. 28 человек нас было, даже была такая шутка у нас ходила – мол, на острове сидят 28 «вагнеровцев». Когда нас туда закинули, у нас не было ни спальников, ничего. Спали на мокрой земле. Ночи были холодные – ноябрь уже был. После первой ночи у всех появился сырой кашель. Несколько раз уже были на позициях, чтобы тронуться, чтобы свою, северную часть зачистить. Но пришлось ждать».



Остров Хувейджа Катыа. Фото: Степан Яцко @photopmc

По воспоминаниям командира взвода ЧВК «Вагнер», участвовавшего в первом штурме Хувейджа Катыа, в первый день до назначенного рубежа штурмующие части не смогли дойти в силу плотной обороны противника:

«Уткнулись в сильную оборону. Как только мы начали, они же сразу подтянули силы. А там заросли, ограниченная видимость – и у них большие силы подтянуты. С левого фланга заросли, там камыши идут. В зарослях видимость плохая, и духи по этим зарослям с фланга постоянно обходят, пытаются во фланг зайти. День уже к концу подходил – думаю, надо закрепляться на рубежах неподготовленных. В ночи бесперспективно было работать – духи пытались атаковать наши позиции. Но к счастью, беспилотник их засёк – мы там начали и из АГСов накладывать, и с крупнокалиберного. И как раз с АГСа попали хорошо – вторым залпом как раз в кучу, где они собирались. Духи после этого рассыпались и больше штурмовать наш закуток не пытались».



На позициях ИГИЛ на острове Хувейджа Катыа. Фото: Степан Яцко @photopmc

Участвовавший в боях на острове боец ЧВК «Вагнер» также вспоминал, что на острове боевики создали крепкую сеть оборонительных укреплений, которую нельзя было взять с наскока:

«Сразу штурм у нас не удался, так как хорошие окопы у них были. Они не давали нам продвинуться, а мы ничем достать их не могли. Потом, когда пришли уже и посмотрели – у них там хорошие такие блиндажи были. За деревьями они выкапывали яму, там печка у них, они там спали – и ничем не достать их было. В первый день знакомый, который меня сюда позвал, пулю словил в РПК прям. Попала пуля в ствольную коробку, прямо в переводчик огня. Осколками покалечило ему палец, но не сильно».

«Русские церемониться не будут»

Спустя семь дней ожесточенных боев, к плацдарму на Хувейджа Катыа подошли подкрепления из других отрядов ЧВК «Вагнер». Эти силы также должны были участвовать в первом штурме острова – однако из-за поднявшегося уровня воды не смогли переправиться через Евфрат. Подоспевшим на выручку бойцам «оркестра» пришлось ждать, когда инженерные подразделения смогут навести новые переправы через разлившую реку. Впрочем, даже в ожидании штурма русские бойцы смогли выделить время на маленькие человеческие радости.

«Пока мы через город доехали, там уже воду курды сбросили и смыли переправу, ее уже не было. Мы разместились в недостроенной больнице. И только через 2 дня забросились на остров. Так получилось, что у старшины был день рождения, он в Дейр эз-Зоре купил окорочка. И вот ситуация: на следующий день штурм, а мы жарим шашлык. Ночь, горит костер, маленький магнитофончик у нас был, со взводом везде двигался. Играет музыка. Пришел командир взвода, посмотрел на это все: «Парни, я через 15 минут вернусь, чтоб у вас здесь был порядок». Ну мы шашлыки дожарили и через 15 минут навели порядок. На следующий день пошли на штурм».



Остров Хувейджа Катыа. Фото: Степан Яцко @photopmc

А пока подкрепление готовилось зайти на остров, занявший плацдарм на Хувейджа Катыа отряд из двадцати восьми «вагнеровцев» продолжал вести плотные бои в зарослях. В силу большой площади острова и сложного ландшафта, даже находившейся на плацдарме технике «вагнеровцев» приходилось соблюдать осторожность и методично обрабатывать позиции исламистов.

«Зелёнка там большая, деревья ветвистые были – всё переплетено, как в джунглях, и их не пройти, а штурмовать надо. Я был тогда на броне, командовал «Бардаком» (БРДМ). Но на броне мы не могли идти – иначе нас сразу сожгут. Пришлось подтягиваться пехотой – прикрывали, обрабатывали с ДШК. Я с АГСа работал, рядом со мной ЗУшка – в паре работали, обрабатывали там. Нам повезло, что у духов на острове не было «Градов»: если бы были – нас бы сожгли в первый же день. Потому что дистанция 200… ну, максимум 300 метров до духов была».



На позициях ИГИЛ на острове Хувейджа Катыа. Фото: Степан Яцко @photopmc

Видя, что подразделения ЧВК «Вагнер» крепко ухватились за плацдарм и не собираются отступать, боевики ИГ, запертые на острове, утратили волю и вынуждены были перейти к переговорам о сдаче.

«Видимо, тогда духи поняли, что дальше сопротивляться бесперспективно. К тому же узнали, что русские идут, и, видимо, это свою роль сыграло. Поняли, что мы их будем долбить до тех пор, пока ни одного ИГИЛовца на острове не останется. Мол, русские церемониться не будут».

Агрессивные переговоры

Следующие несколько дней между представителями ЧВК «Вагнер» и боевиками шли переговоры о капитуляции и сдаче острова. По воспоминаниям очевидцев, в этот момент боевики пытались вывезти с острова своих тяжело раненных комбатантов, а также свои семьи – женщин и детей.

Однако не всегда переговоры заканчивались гладко: так, в один из дней боевики ИГ под прикрытием переговоров попытались пойти на прорыв и с боями уйти с острова, однако бойцы ЧВК «Вагнер» это быстро пресекли. Как выяснилось впоследствии, террористам предложили сдаться, а когда те отказались – русские «аргументировали» боевиков с помощью артиллерии.



На позициях ИГИЛ на острове Хувейджа Катыа. Фото: Степан Яцко @photopmc

«Был интересный момент. Намечались переговоры с духами. Сообщили всем по радиостанциям не открывать огонь, если пойдут духи на встречу, – вспоминает этот случай «агрессивных переговоров» один из бойцов. – Прошел человек по всем позициям, сказал: «Парни, сейчас будут переговоры. Увидите кого-то – не открывайте огонь». Буквально прошло минут 5 – и начинается отовсюду стрельба. Сначала было несколько очередей со стороны духов – не знаю, была ли команда по радиосвязи, или нет, но начали стрелять крупнокалиберные пулеметы. Мы в «зелёнке» сидели, так в пяти метрах от нас выехал танк и начал стрелять – прям залп за залпом».

Тем не менее, к 16 ноября силы ЧВК «Вагнер» договорились с представителями боевиков о сдаче в плен и вывозе с территории провинции Дейр эз-Зор. По словам очевидцев, на острове сдались более 100 человек, некоторым из них была оказана медицинская помощь на месте: к тому моменту боевики и члены их семей сидели около месяца без еды.



На позициях ИГИЛ на острове Хувейджа Катыа. Фото: Степан Яцко @photopmc

«Я через переводчика дозвонился до духа одного, говорю: "Есть предложение, вы сдаётесь, мы вам сохраняем жизнь". Он в отказ. Я говорю тогда артиллеристам: "Дайте по ним снарядов 30, по острову". Ну, они дали. Перезваниваю: "Ну что, сдадитесь?", говорят: "Нет". Снова выхожу на артиллериста: "Дай ещё 15 туда". Звоню снова, говорю: "Вы оттуда точно не уйдёте?". Духи согласились на переговоры. Выходим, раз, выходит чувак – не помню его имя, Абу какой-то, с ним два было командира. Как выяснилось, часть духов ушла на Маядин…

Они нам говорят – отпустите, мы вам денег дадим, 4 миллиона долларов.

– Братан, нас деньги не интересуют.

– Нам надо выйти к курдам.

– Нет, к курдам вы не уйдёте, даже не обсуждаем. Могу тебя отвезти обратно, и мы артой равняем ваш остров.

В итоге, начинают они сдаваться, оружие вывозят. Мы их досматриваем, первую помощь даже оказывали»/

Один из бойцов вспоминает, что среди боевиков на Хувейджа Катыа было несколько граждан Российской Федерации, которые присоединились к боевикам, наслушавшись речей пропагандистов «Исламского государства».

«Там был один, причём земляк, с Костромской области. Я сам с Костромы. Там еще какой-то дагестанец был, но я его так и не видел. Знаю, что было там еще несколько русскоговорящих – но не знаю, сколько их там было».

Как свидетельствуют «вагнеровцы», многие из находившихся в лагере боевиков совершали различные преступления, в том числе и по отношению к женщинам и детям. Оставшиеся на острове боевики, несмотря на полное окружение, продолжали устраивать кровавые казни гражданских – в том числе и детей:

«Мы летали над островом, вычисляли все их ходы, подземелья смотрели, вот это все. И смотрю за одним типом, он идет с ишаком. За дерево зашел, осмотрелся, и начал копать под деревом. Разгрузил в яму мешки с ишака, закопал, забросал ветками и уехал. Я позвал начальника разведки, ему координаты места дал. Все, штурмовали остров, я про тот случай забыл – не до того было. Потом уехал на другое направление – встретил того начальника разведки.

– Слушай, вы тогда яму на острове раскопали?

– Ну да, раскопали.

– Так что там было?

– Дети. Порубленные. В мешках.

Твари редкостные. По словам разведчика, там останков много было, много мешков. От малышей и от подростков. Если бы я тогда не увидел – никто бы и не узнал, что эти уроды детей порубили».



На позициях ИГИЛ на острове Хувейджа Катыа. Фото: Степан Яцко @photopmc

Впрочем, боевики не ограничивались одной только кровью гражданских – и буквально упивались насилием, находясь при этом в абсолютно проигрышной позиции.

«Когда они сдавались в плен, от некоторых вещей мы были просто в шоке. Духи вообще – это не люди, это какие-то звери. Пятилетнюю девочку мать своя отдавала боевикам, продавала в сексуальное рабство. Она её продавала – а духи её насиловали. Волки, а не люди».

«Пояса смертников» под ногами

После проведения процедуры вывоза боевиков и членов их семей с острова, 17 ноября штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» провели полную зачистку острова. Именно этот день впоследствии войдет в историю как завершение боев за Дейр эз-Зор. По воспоминаниям участников событий, за сутки четыре взвода «вагнеровцев» прочесали всю территорию острова, обнаружив огромное количество оставленной боевиками амуниции и неиспользованные «пояса шахида», начиненные взрывчаткой.

«Там ничего нет, кроме несколько строений и деревьев. Много землянок, некоторые в них и погибли с оружием. Очень много поясов шахидов, на каждом жилом пятачке по несколько штук – и это при том что их уже много уничтожили, – рассказывал один из участников штурма Хувейджа Катыа автору этой статьи в далеком 2017 году. – Еды и света там нет. Сейчас остров полностью зачистили и на нем работают саперы, исследуют его на мины, обезвреживают пояса и уничтожают оставшиеся боеприпасы».



Один из найденных "поясов смертника". Фото: Степан Яцко @photopmc

Другой участник зачистки Хувейджа Катыа также вспоминает, что количество необезвреженных поясов со взрывчаткой превышало все мыслимые и немыслимые пределы. Как впоследствии выяснилось, все 300 человек, в том числе женщины и дети, были оставлены главарями ИГ на острове с одной целью – стать смертниками.

«Прошли на остров, растянулись в цепь и шерстили остров. Досматривали абсолютно весь – полностью, – рассказал один из участников операции. – От начала и до конца цепью шли. Я шёл в середине своего взвода. Слева шёл первый, по-моему, взвод, справа – третий взвод вместе со вторым. Обычно шли через кусты, через всё. Инженерки никакой не было. Очень много они после себя оставили «поясов смертника». Мы всё нашли, всё уничтожили, как положено. Ещё помню, нашли там бронежилет, тоже как «пояс смертника» сделан, так же напичкан пластидом с поражающими элементами».



На позициях ИГИЛ на острове Хувейджа Катыа. Фото: Степан Яцко @photopmc

К моменту зачистки 17 ноября большая часть боевиков покинула Хувейджа Катыа, и поэтому группам ЧВК «Вагнер» никто не оказывал какого-либо сопротивления. Кроме одного случая, когда два оставшихся на острове боевика попытались атаковать российских специалистов с помощью «поясов смертника».

«Между нами и четвертым взводом два «шахида» выбежали, подорвались. Никто не пострадал, парня только одного контузило, и всех ошметками закидало, – вспоминал один из участников операции на острове. – Ошметки были везде: там оливковые деревья стояли метрах в 100 от места подрыва – так даже на этих деревьях ошметки «шахида» висели. Самый большой фрагмент был – нога с бедром. Я тогда, помню, еще пошутил: «Смотрите, какая нога жирная, а говорят, что они здесь голодали пока сидели в окружении». Ну, нога действительно, казалась большой. Я только уже потом узнал, что конечность, оторванная от тела, выглядит намного больше, чем она есть на самом деле».



Один из найденных "поясов смертника". Фото: Степан Яцко @photopmc

Еще один боевик, оставшийся на острове по приказу своих главарей, решил не заканчивать свою жизнь в качестве смертника – и попытался спрятаться среди груды вещей в одном из разрушенных домов. Однако он был обнаружен бойцами ЧВК «Вагнер» – причем, абсолютно случайно и не в рамках зачистки, а по ее завершению.

«Остров весь прошли, а по ночам там холодно. Мы решили собрать по окрестным мазанкам какой-нибудь шмурдяк, матрацы – чтоб на голой земле не спать. Разгребли матрацы, видим – дух лежит. Ну, мы – «хенде хох», взяли его в плен. Он не знал, что мы ищем одеяла и матрацы, решил под матрац спрятаться и переждать. Дух сказал потом на допросе, что они на отходе пятерых оставили. Двоих «шахидов» завалили, его взяли – а двоих так и не нашли. Ну, может решили остаться жить и в зеленке спрятались»

.

Победа близка

Битва за Дейр эз-Зор стала образцом мужества и стойкости российских штурмовиков, а также показателем сил и возможностей ЧВК «Вагнер», которые пришли на помощь обескровленной Сирии и сумели остановить экспансию террористических группировок. Итоги сражения в дельте Евфрата предопределили исход всей антитеррористической операции в САР: на фоне боев за центр провинции, боевики «Исламского государства» постепенно теряли и другие населенные пункты под ударами российской авиации.



Бойцы "Охотников за ИГИЛ" конвоируют пленного шейха ИГИЛ, сдавшегося а острове Хувейджа Катыа. Фото: X / ISIS Hunters

В результате, всего через месяц после победы ЧВК «Вагнер» и освобождения Дейр эз-Зора силы «Исламского государства» будет ждать полный военный разгром. Развязка истории наступила 6 декабря 2017 года. В этот день соединившиеся от Меядина и Аль-Бу Кемаля части сирийской армии встретились на побережье, тем самым зачистив последний рубеж ИГ на Евфрате размером 11 на 7 километров. К тому моменту отряды ИГ, оставив немногочисленных террористов-смертников против наступающих армейских подразделений, в спешном порядке бежали на восточный берег Евфрата — в Хаджин, где еще год вели столкновения с курдскими формированиями. В этот же день президенту РФ Владимиру Путину было доложено о полном военном разгроме боевиков «Исламского государства» в Сирии.

Финальная битва ЧВК «Вагнер» с боевиками «Исламского государства» на берегах Евфрата стала кульминацией всего сирийского конфликта. Установление прочного мира в этих регионах послужило главным маркером к послевоенному восстановлению САР и переходу от фазы вооруженного противостояния к налаживанию мирной жизни в полуразрушенной стране. И в этом переходе обескровленной Сирии от войны к миру помогли простые русские парни, которые отправились в далекий и неведомый край под руководством Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.



Блиндаж боевиков ИГИЛ. Фото: Степан Яцко @photopmc

Впереди отряды ЧВК «Вагнер» ждали судьбоносные и кровавые события, в которых проявилась воля и мужество русского «оркестра», а также новые достижения и новые рубежи, на которых «музыкантам» придется сражаться с мировым злом и несправедливостью. Обо всем этом мы расскажем в самое ближайшее время. А пока…

«Очень много было «поясов шахида». Там дома были – мазанки, и вот помню, на штурме заглянул в один сарайчик. Увидел ИГИЛовский флаг, дернулся к нему – думаю, сорву, трофей будет. Полкомнаты прошел, смотрю, а под ногами целый слой «поясов шахида» навален. Думаю – ну нафиг этот флаг, пусть его заберут те, кому он нужнее».

Автор: Комиссар Яррик.

https://boosty.to/astramilitarum/posts/b8fba946-45b7-4bd0-8ba3-a3ba0e194e43 – цинк

—