Модные брюки осени-зимы, которые удлинят силуэт: что выбрать женщине за 40

Каждый год модные дизайнеры предлагают вниманию представительниц прекрасного пола великое многообразие моделей джинсов и брюк. И если молодежь легко ориентируется в этом мощном потоке, то женщины за сорок нередко задумываются, что же им выбрать. Ведь они, с одной стороны, не хотят отставать от моды, а с другой – хотят выглядеть элегантно, боясь сделать ошибку.

В связи с этим эксперты моды в нынешнем осенне-зимнем сезоне предлагают обратить внимание в первую очередь на такие брюки с джинсами, которые стройнят фигуру и удлиняют ноги. Ниже представлены модели, которые подойдут женщинам за сорок с практически любым видом фигуры.

Выбрав подходящие брюки, вы подчеркнете свои достоинства и скроете недостатки. Стилисты указывают, что для более выраженного удлиняющего эффекта нужно делать ставку на однотонные брюки, костюмы и туфли на каблуке. Вот какие фасоны брюк и джинсов, удлиняющих фигуру, сегодня в тренде.

С завышенной талией

Обратите внимание, что почти все модные брюки и джинсы этого года – это модели, удлиняющие ноги. Следует помнить, что этому в числе прочего способствует завышенная талия. Особенно если вы подчеркнете ее облегающим топом или поясом. Более того, таким образом вы создадите красивый, очень женственный и элегантный лук.

С широкими штанинами

Свободный крой брюк палаццо делает их отличным выбором для женщин с любыми особенностями фигуры. Вкупе с высокой талией широкие штанины позволяют не только удлинить силуэт, но и скрыть некоторые недостатки, такие как выпирающий живот и широкие бедра. Но такой фасон нужно обязательно носить с обувью на каблуках, в противном случае эффект будет прямо противоположным желаемому. Что касается верха, то к брюкам палаццо подойдут блузки, футболки и приталенные свитера, подчеркивающие талию.

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Брюки-колокол

Брюки-колокол представляют собой модель с очень широкими штанинами, которые расширяются от бедра. Они комплиментарно очерчивают силуэт, скрывая проблемные участки. Кроме того, эта модель очень хорошо уравновешивает фигуру и подходит практически к любому модному верху – от трикотажных топов, футболок и блузок до дутых курток.

В вертикальную полоску

Наверное, многие в курсе, что вертикальные полосы – это самый простой способ удлинить фигуру. И если говорить о брюках, то это правило относится к ним в полной мере. Предпочитаете вы тонкие или широкие полосы, они мгновенно создают иллюзию большей длины. Но для достижения этого результата всегда выбирайте широкие или прямые, но не облегающие брюки, со средней или высокой талией.

Прямого кроя

Что касается прямых брюк или джинсов, то здесь нужно сделать ставку на модель, которая не будет слишком мешковатой на бедрах, чтобы не утяжелять эту область. Кроме того, это отличный фасон, который позволяет визуально удлинить ноги. Прямые брюки хорошо сочетаются с туфлями на каблуках, с босоножками, с кроссовками и лоферами, практически с любой обувью.

Джинсы буткат

Именно джинсы буткат больше всего удлиняют фигуру. Они сужены в коленях и расширены к низу штанины. Такая модель не только подходит для любой фигуры, но и уравновешивает ее, придавая ногам стройности.

В верхней части предпочтение все так же отдается приталенной, укороченной или заправленной в брюки одежде, чтобы не допустить утяжеления и подчеркнуть талию. В прохладные дни дополните образ структурированным жакетом, тренчем или курткой.