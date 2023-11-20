 

Рупор кремлевской пропаганды: Израиль копирует методы нацистов по отношению к палестинцам

20.11.2023, 20:35, Разное
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Израиль копирует методы нацистов по отношению к палестинцам

Исследовательский центр по изучению общественного мнения Istituto Cattaneo провёл опрос среди студентов высших учебных заведениях Италии и выяснил, что около половины учащихся считают, что власти Израиля ведут себя по отношению к жителям Палестины так же, как нацисты вели себя по отношению к евреям.
Отмечается, что верным это утверждение считают 46,3% студентов университетов Милана, Болоньи и Падуи.

В свою очередь, среди разделяющих левые политические взгляды учащихся такую точку зрения высказали 59,7% респондентов. Результаты исследования опубликовала миланская газета Corriere della Sera.

https://russian.rt.com/world/news/1233694-izrail-palestina-nacisty-opros-italiya – цинк

Ждем прохладных рассказов про итальянскую антисемитскую молодежь.
С каждой неделей войны, процент разделяющих указанную в опросе точку зрения будет возрастать просто по факту дальнейшего совершения военных преступлений Израилем. В этом, помимо прочего, один из главных стратегических выигрышей Ирана.

Источник: Colonel Cassad


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