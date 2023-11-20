 

Мнение: Две спецоперации

20.11.2023, 19:33, Разное
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43-летняя Рушания Закирова уехала в Палестину 20 лет назад. Сегодня она вернулась в Казань. С девятью детьми и внуками.

Эвакуированная женщина рассказала, что ее муж погиб в секторе Газа.  После того, как она вместе с детьми и внуками добралась до Каира, она узнала, что их дом в Палестине был разрушен.

Между тем, израильский новостной портал Ynet обнародовал секретную информацию о детях министров, участвующих в спецоперации в рядах ЦАХАЛа.

Вот эти сведения:

старший сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу- Авнер;
сын президента Ицхака Герцога (причем воюет непосредственно в самой Газе);
двое сыновей министра обороны Йоава Галанта;
трое сыновей министра Бени Ганца;
двое сыновей министра Гади Айзенкота;
сын министра социального обеспечения Яакова Марджи;
старшая дочь министра транспорта Мири Регев;
дочь министра экономики Нира Барката;
двое детей министра алии и интеграции Офира Софера;
сын министра науки, инноваций и технологий Офира Акуниса;
все дети министра сельского хозяйства Ави Дихтера;
двое детей министра просвещения Йоава Киша;
двое сыновей министра стратегического планирования Рона Дермера;
18-летний сын министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира;
восемь членов семьи министра Орит Струк: четверо ее детей и четверо мужей ее дочерей;
члены семьи министра труда Йоава Бен-Цура;
сын министра Ифат Шаши-Битон;
двое детей министра юстиции Ярива Левина.

Мне вот интересно, в России обнародуют информацию о детях российских министров, участвующих в спецоперации России на Украине? Или это мало кому интересно?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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