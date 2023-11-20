Мнение: На «Щелкунчике»

Я, кстати, вспомнил – я ведь был на этом самом «Щелкунчике» в Большом, из-за которого сейчас такой мощный скандал (как будто там стали в этом году продавать билеты в некой новой манере, а не так же, как продавали в течение всех предыдущих минимум полусотни лет).

Точнее, я б и не вспомнил никогда – мне дочка напомнила. Для нее это, как-никак, одно из ярких воспоминаний детства. А дело было где-то во второй половине 90-х, ходили мы с ней вдвоем, и Таисье было, стало быть, лет 6. То есть я бы сам по доброй воле никогда б не пошел – я не люблю балет; но тут, типа, святой родительский долг – приобщить ребенка к высокому искусству. Кто знает – вдруг ей понравится?! И Большой, опять же; что ж она будет за москвичка, коль в Большом ни разу не была? В общем, по всему выходило, что надо идти.

Дальше – дочкины впечатления. Говорит, что с самого начала уже в театре ее стало смертельно клонить в сон (при том, что мы сидели на каких-то прям козырных местах, 4-6 ряд партера, все было прекрасно видно). И ей было очень неудобно перед папой (то есть передо мной) – что это она спит? Поэтому она честно изо всех сил таращилась на сцену (где, надо полагать, выдавали волшебные па и фуэте лучшие танцовщики Большого, а стало быть, и мира, под чарующие звуки музыки Чайковского) – но периодически все-таки проваливалась в дремоту (бедный ребенок!)

Потом выныривала из сна и снова начинала изо всех сил смотреть на сцену, боясь даже повернуться – вдруг я увидел, что она спала, и сам смотрю на нее осуждающе?! Но в какой-то момент она все ж не выдержала, покосилась одним глазом… и увидала, что папа-то наш (то есть я) – дрыхнет уже практически без задних ног! Разве что не похрапывает! И тут ее, конечно, отпустило, и остаток спектакля мы спокойно проспали уже вместе.

Я даже не знаю – музыка Чайковского, что ли, на нас так действует? Хотя, наверно, нет – скорее вся общая атмосфера Большого с его невыносимой помпезностью и лезущей отовсюду позолотой.

В общем, что именно происходило на сцене, я не помню, дочка тоже; вы спросите – а что это мы были такие сонные, в шахте, что ли, до этого отработали? Я сначала тоже недоумевал, вспомнив этот постыдный факт биографии, а потом догадался: спектакль-то был утренний! Начало чуть ли не в 9 утра. А мы все в семье – совы. Видимо, поэтому пришлось ехать мне – наша мама встать просто не смогла.

Но – нет худа без добра: вышли мы из Большого бодрые, отдохнувшие, в зимнюю утреннюю Москву, решили прогуляться по Центру, дошли с Татусьей аж до Кремля. А поскольку время было тогда не такое угрюм-бурчеевское, как сейчас – у самой кремлевской стены была тогда сделана огромная ледяная горка, вниз с кремлевского холма (он, наверно, имеет свое название, там каждый холм имеет название; но я забыл – даром что москвич в третьем поколении).

В общем, бодренькая Таисья загорелась покататься – и я, хоть и был в некоторых сомнениях, пошел с ней (там горка была – метров 50!) Дощечку для катания с горки мы с собой в Большой театр взять как-то не догадались, так что катались так, на попе. Уклон был хороший, так что нужной скорости достичь удавалось. И вот там мы – в общей толпе хохочущих детей и взрослых – прокатались часа два, в полном восторге. Я сейчас вспоминаю – и прям улыбаюсь. Домой к себе на окраину приехали извалявшись в снегу, мокрые и счастливые (в метро в таком виде ехать было, конечно, не совсем удобно). Татусе тоже, получается, вышло одно из самых памятных воспоминаний детства.

В общем, что я скажу, резюмируя: Щелкунчик в Большом – это ВЕЩЬ. Ходите на Щелкунчика!