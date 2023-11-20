Рупор кремлевской пропаганды: Новый президент Аргентины о государстве

Очень наглядно о взглядах нового президента Аргентины на государство.

Собственно, Аргентина лучше на пару тройку лет предоставить самой себе, а со временем, под влиянием системных экономических проблем, там состоится либо очередной ренессанс местных левых, либо окажутся востребованы право-консерваторы для "борьбы с анархией".

В конечном итоге, все могли наблюдать в соседней Бразилии фашика Болсонару, который бездарно провел свой срок и бесславно слился нещадно критикуем им левакам.

Еще один несомненный плюс – желающие смогут наглядно посмотреть какой трэш представляет из себя современное "либертарианство", хотя у нас в стране фанатов этого не то, чтобы много осталось.

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