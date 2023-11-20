 

Узкие брюки – хит зимнего гардероба: как их вписать в образ, чтобы не выпасть из модных трендов

20.11.2023, 19:15, Разное
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Самый настоящий тренд зимы – узкие брюки. Они прекрасно вписываются в совершенно любой создаваемый образ и помогают сделать внешний вид действительно потрясающим.

Узкие брюки, так же как и легинсы, всегда остаются актуальными, и их можно легко комбинировать с самыми различными предметами гардероба. Это классический предмет одежды, отличающийся универсальностью и красивым покроем.

Вот несколько советов относительно того, как можно красиво стилизовать узкие брюки, чтобы выглядеть действительно фантастически.

Какие есть правила стилизации наряда

Не стоит сочетать узкие штаны с облегающими нарядами. Это может сделать внешний вид не слишком привлекательным. Вместо этого стоит выбирать более свободный верх. Отличным решением станут свободные футболки или свитшоты. Это поможет сделать внешний более стильным и гармоничным.

Не стоит использовать слишком большое количество аксессуаров. Узкие штаны являются ярким и эффектным предметом гардероба, поэтому не стоит перегружать свой образ. Лучше всего создавать образ в стиле минимализм.

Если хочется выглядеть привлекательно, не стоит выбирать слишком узкие штаны. Лучше всего, если брюки будут прямого покроя.

Вот с чем можно красиво сочетать узкие брюки.

С ботинками на каблуках

Отлично смотрятся узкие облегающие штаны вместе со стильными ботинками на высоких каблуках. Это поможет визуально удлинить ноги. Это отличное решение для вечернего выхода.

С длинным пальто

Если правильно подобрать верхнюю одежду, то можно сделать создаваемый образ действительно восхитительным и стильным. Отличным и модным решением станет кожаная куртка, длинное пальто или же стильный тренч. Это поможет выглядеть потрясающе.

С пиджаком

Узкие штаны хорошо смотрятся с простой и непринужденной блузой и балетками. Это поможет создать образ в минималистичном стиле. Чтобы выглядеть более изысканно, стоит надеть структурированный блейзер.

С балетками

Что касается обуви, рекомендуем сочетать узкие штаны вместе с балетками, чтобы получить действительно изысканный и очень модный образ. Это выглядит очень красиво.

С рубашкой оверсайз

Поскольку это облегающие брюки, стоит сочетать их вместе со свободными рубашками или же струящимися топами для достижения определенного баланса. Это помогает сделать силуэт потрясающим.

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С кроссовками

Если хочется создать достаточно простой и непринужденный образ, стоит надеть узкие штаны вместе со стильными кроссовками и футболкой. Сверху можно накинуть свитшот или же кардиган.

Штаны, заправленные в обувь

Зимой можно носить узкие штаны, заправленные в обувь. Таким образом мы добиваемся эффекта визуально более длинных и стройных ног.

Черно-белый наряд

Это модное и классическое сочетание, которое всегда остается актуальным. Отличным вариантом станут черные штаны, которые гармонично смотрятся с белой блузой.

С ковбойскими ботинками

Узкие брюки идеально сочетаются с ковбойскими сапогами. В итоге получается просто потрясающий результат. В качестве верхней одежды можно выбрать стильную куртку или дубленку.

Тотальный черный

Если вы сомневаетесь, выберите вариант абсолютно черный наряд, чтобы поднять свои узкие брюки на высший уровень. В итоге получится потрясающий образ.


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