 

Новый президент Аргентины разрешит принимать героин в школьных столовых

20.11.2023, 19:13, Разное
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Хавьер Милей, набравший 56% голосов избирателей во втором туре выборов президента Аргентины, объявил о грядущих либертарианских преобразованиях в стране. Одним из них станет полная декриминализация наркотиков и их легальное повсеместное употребление, включая школы и высшие учебные заведения. Глава государства не уточнил, будет ли это обязательной практикой.

Новоизбранный президент Аргентины декларировал легализацию наркотиков одной из главных целей своей предвыборной программы. По его словам, этот шаг существенно поможет в борьбе с тяжёлым социалистическим наследием предыдущей власти.

«Раньше нам всё было запрещено. Кем? Левыми ничтожествами! Но теперь мы строим настоящую Аргентину для людей, где всем всё будет разрешено. Больше никаких запретов!» — заявил Хавьер Милей на вечеринке по случаю своей победы.

Аргентинские школьники смогут принимать героин и другие наркотики в специально отведённых местах на территории школьных столовых во время перемен и обеденного перерыва, чтобы их ничего не отвлекало от учёбы. При необходимости новую дозу можно будет купить в торговых автоматах рядом с учебными классами. Минимальный возраст наркопотребления определят сами школы в частном порядке, поскольку министерство образования и многие другие государственные ведомства скоро упразднят, а их бывшее руководство низведут в ранг бездомных.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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