 

Сбер предлагает египетским ученым для расшифровки древних манускриптов технологию «Digital Петр»

20.11.2023, 18:55, Разное
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Технология «Digital Петр» от Сбера, изначально разработанная для расшифровки плохо читаемых рукописей российского императора Петра I, теперь нацелена на расшифровку древних рукописей разных эпох и языков. Первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин объявил об этом на пресс-конференции, предшествующей AI Journey-2023. Компания в настоящее время ведет переговоры с египетскими учеными, которые стоят перед сложной задачей по расшифровке старинных манускриптов.

Александр Ведяхин поделился информацией, что Сбер совместно с Российским историческим обществом работает над проектом расшифровки рукописей Петра I уже несколько лет. Учитывая, что 95% текстов с XV по XIX век в РФ остаются нерасшифрованными, этот проект обладает значительным потенциалом.

“Мы активно и постоянно стремимся расширить область применения этой технологии”, – подчеркнул Ведяхин.

Он также пояснил, что перед египетскими специалистами стоит сложная задача по расшифровке и сохранению древних манускриптов, изготовленных на хрупких материалах, таких как папирус, которые подвержены разрушению, поэтому их нельзя постоянно открывать и закрывать. “В настоящее время мы с коллегами обсуждаем, как применить нашу технологию для расшифровки и сохранения этих документов”, – сказал первый зампред правления Сбера.

По его словам, данная работа может стать следующим интересным направлением развития исторической науки и, возможно, привести к важным открытиям в Египте.


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