Сбер предлагает египетским ученым для расшифровки древних манускриптов технологию «Digital Петр»

Технология «Digital Петр» от Сбера, изначально разработанная для расшифровки плохо читаемых рукописей российского императора Петра I, теперь нацелена на расшифровку древних рукописей разных эпох и языков. Первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин объявил об этом на пресс-конференции, предшествующей AI Journey-2023. Компания в настоящее время ведет переговоры с египетскими учеными, которые стоят перед сложной задачей по расшифровке старинных манускриптов.

Александр Ведяхин поделился информацией, что Сбер совместно с Российским историческим обществом работает над проектом расшифровки рукописей Петра I уже несколько лет. Учитывая, что 95% текстов с XV по XIX век в РФ остаются нерасшифрованными, этот проект обладает значительным потенциалом.

“Мы активно и постоянно стремимся расширить область применения этой технологии”, – подчеркнул Ведяхин.

Он также пояснил, что перед египетскими специалистами стоит сложная задача по расшифровке и сохранению древних манускриптов, изготовленных на хрупких материалах, таких как папирус, которые подвержены разрушению, поэтому их нельзя постоянно открывать и закрывать. “В настоящее время мы с коллегами обсуждаем, как применить нашу технологию для расшифровки и сохранения этих документов”, – сказал первый зампред правления Сбера.

По его словам, данная работа может стать следующим интересным направлением развития исторической науки и, возможно, привести к важным открытиям в Египте.