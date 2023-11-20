 

Режиссер анимации Лакисов рассказал об изнанке профессии

20.11.2023, 18:39, Разное
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Более двадцати лет назад, когда индустрия кино в России только начинала развиваться, свой творческий путь в любимой профессии начал Виктор Лакисов. Будучи специалистом относительно компьютерной графики, он быстро достиг мастерства, поэтому основал студию визуальных эффектов и 3D-анимации.

Пятый канал поговорил с мужчиной о нелегком деле, которому он служит. Собеседник ответил журналистам на актуальные вопросы, коснувшиеся создания персонажей для современного кино.

Готовые мультипликационные образы, по словам Виктора Лакисова, это результат фантазии анимационного режиссера. До малейших деталей ему нужно продумать характеристики, эмоции компьютерного героя и другие особенности. Если классический режиссер кино делает ставку на талант актеров и их возможности, то анимационный сам создает персонажа с нуля и наделяет его конкретными характеристиками.

Виктор Лакисов считает, что в работе анимационный режиссер напоминает художника, который пишет карандашом. Он всегда имеет возможность исправить какой-то недочет, усовершенствовать проделанную работу и вообще удалить отдельного персонажа без ущерба для остальных процессов кино.

“Я сделал кадр, допустим, развел мизансцену. Эти наши анимационные персонажи как-то ходят, что-то делают. Прошло какое-то большое количество времени, я понимаю, что мне не нравится, как ходит тот или иной персонаж. Я беру, открываю эту сцену и меняю его”, — рассказал об изнанке профессии Виктор Лакисов.


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