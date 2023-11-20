РФ пополнила свой ракетный арсенал, поэтому Украине предстоит тяжёлая зима

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По мнению международных экспертов, Украину ожидает трудная зима, потому что РФ не только пополнила свой ракетный арсенал, но и располагает большим количеством дешёвых иранских беспилотников. Как отмечает немецкая газета Der Tagesspiegel, противовоздушная оборона Украины тоже улучшилась, благодаря западным системам вооружений, однако пока неясно, будет ли этого достаточно против российских атак.



AP

Ни отопления, ни водоснабжения, ни интернета, ни электричества — чуть менее года назад миллионы украинцев остались без света. Электростанции от Киева на севере до Днепра в центральной Украине и Одессы на юге подвергались постоянным атакам российских ракет и беспилотников, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

По украинским оценкам, почти 40% энергетической инфраструктуры было разрушено прошлой зимой. 22 из 36 электростанций страны были выведены из строя. Пройдут годы, прежде чем они будут полностью восстановлены.

Опасения по поводу повторения атак велики и вполне обоснованны: украинские спецслужбы предполагают, что РФ пополнила свой ракетный арсенал и может использовать то же количество ракет, что и в прошлом году. Тогда было запущено около 900 ракет. Кроме того, Москва по-прежнему располагает большим количеством дешёвых беспилотников из Ирана и теперь собирает их самостоятельно.

Если этой зимой на украинские подстанции, теплоцентрали и трансформаторные подстанции обрушатся ракеты и беспилотники и погрузят часть страны во тьму, сомнительно, что Украина сможет противостоять им с помощью имеющейся на сегодняшний день противовоздушной обороны. «Мы готовимся к самой страшной зиме в истории», — заявил недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Опасения высказываются и за пределами страны. Марсель Берни, эксперт по стратегии Военной академии при Высшей технической школе Цюриха, также ожидает суровой зимы. По его словам, РФ не хочет давать Украине никакой передышки. Украина должна погрузиться в холод и тьму. «Расчёт Кремля по-прежнему состоит в том, чтобы деморализовать гражданское население и использовать его уязвимость», — заявил он в интервью Der Tagesspiegel.

Владимир Зеленский недавно обратился к своим соотечественникам в осторожно-оптимистичных тонах. Хотя он и предупредил их об усилении российских авиаударов, но в то же время заверил их в защите. Он сообщил, что совместно с рядом западных стран ведётся ежедневная работа по совершенствованию противовоздушной обороны Украины. По словам Зеленского, в этом году благодаря западной военной помощи противовоздушная оборона страны находится в намного лучшем состоянии.

Швейцарский эксперт Берни также наблюдает этот прогресс. Он отмечает тенденцию отказа от советских систем в пользу западных. Например, Украина получила такие системы ПВО, как итальянская Spada, немецкая Iris-T, немецкий зенитный танк Gepard, норвежско-американская NASAMS, американская PATRIOT, MIM-23 HAWK, RIM-7 Sea Sparrow и M1097 Avenger, европейская Aster, а также российские системы, такие как С-300 и 2К12 «Куб». Кроме того, имеются радары обнаружения беспилотников и, конечно, поставки боеприпасов для этих систем.

Украинские системы ПВО оберегают инфраструктуру и человеческие жизни, особенно при защите от беспилотников-камикадзе, крылатых ракет и ракетных ударов, поясняет Берни. «Однако эти системы не могут покрыть всю территорию страны и должны использоваться Украиной экономно и осторожно. Тем не менее они помогают более эффективно защищать важные украинские наземные позиции и города», — считает эксперт.

Если смотреть на ситуацию на фронте, то на данный момент мало что можно предпринять. В последние недели много говорится о «тупике» и «замороженном конфликте». «Перед началом контрнаступления Украина остро нуждалась в мобильных пунктах и системах ПВО малой дальности для защиты наступающих сухопутных войск от ударов российской авиации. Эта нехватка является одной из причин, по которой летнее наступление украинских войск застопорилось», — считает швейцарский эксперт по стратегии. Сейчас украинская армия нуждается в основном в статических системах ПВО, а также в боеприпасах.

Серьёзных атак на энергетическую инфраструктуру пока не произошло. В то время как русские начали всё чаще наносить удары в октябре 2022 года, украинские источники на сегодняшний день фиксируют 60 инцидентов. Неужели руководство в Кремле всё ещё ждёт более холодного времени, когда потребление электроэнергии достигнет пика в осенне-зимний период?

«В данный момент появляется всё больше признаков того, что РФ сознательно экономит на ракетах, крылатых ракетах и беспилотниках, чтобы иметь возможность наносить прицельные удары зимой и подавить украинскую противовоздушную оборону», — отмечает Берни.

Заместитель начальника Службы военной разведки Украины Вадим Скибицкий знает о наличии у РФ ракетных запасов. По его данным, в прошлом месяце в РФ было произведено 115 высокоточных ракет с дальностью полёта более 350 км. В их число входят 40 крылатых ракет Х-101 и 30 баллистических ракет «Искандер-М». По оценкам военной разведки, всего на вооружении Российской Федерации находится около 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровней.

Скибицкий пояснил, что за последний год эти показатели практически не изменились. Это говорит о том, что РФ удалось наладить производство ракет и поддерживать его на уровне, достаточном для накопления запаса.

Британский историк и военный эксперт Филлипс О’Брайен из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии вовсе не считает эти цифры свидетельством успехов России. Совсем наоборот — это всего лишь признак борьбы, если производство просто не успевает за потреблением. В норме производство военных материалов должно сильно возрасти через 20 месяцев после начала конфликта, считает он.

«Поэтому, если РФ не может пополнить свои запасы, это означает, что кампания, которую она может провести в этом году, будет не более угрожающей, чем прошлогодняя», — убеждён О’Брайен. Однако он не видит причин сидеть сложа руки: если у Москвы есть стабильные поставки ракет, то это означает, что в наличии ещё и много дешёвых беспилотников-камикадзе, считает британский историк.

России удалось поразить сотни целей на Украине с помощью этих аппаратов, которые кружат над заранее запрограммированной целью, а затем пикируют на неё. Беспилотные летательные аппараты с иранскими компонентами собираются за сотни километров от Москвы на сборочном заводе в городе Елабуга, пишет Der Tagesspiegel. Однако масштабное производство беспилотников там планируется начать не позднее 2024 года, а местная компания хочет не только перенять иранский производственный процесс, но и усовершенствовать его, а значит, и возможности беспилотника.

Большая цель — создать к лету 2025 года около 6 тыс. беспилотников-камикадзе, в том числе и для того, чтобы восполнить нехватку беспилотных летательных аппаратов на передовой у российской армии. Пока это не удалось предотвратить в больших масштабах, отмечает немецкая газета. По данным американского аналитического центра, компания пока не пострадала от западных санкций.

Неясно, сколько беспилотников РФ уже подготовила к этой зиме. Военный эксперт Филлипс О’Брайен считает, что это — в дополнение к запасам ракет — расширит возможности для другого типа атаки. Дроны-камикадзе эффективны и дёшевы, и даже в качестве ложных целей они представляют большую ценность. Так что зимняя кампания вполне может зависеть от количества и развёртывания иранского оружия, заключает Der Tagesspiegel.