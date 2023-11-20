Мнение: О большом разочаровании… Почему армия так долго возится?

Нет, ну правда — у неё же есть всё. Грозные танки, мощная артиллерия, точные ракеты, полное господство в воздухе. Если так посмотреть — качественное превосходство буквально во всём. И солдаты обученные, мотивированные, хорошо оснащённые. И начальники с реальным боевым опытом, полученном на Ближнем востоке.

А вот — поди ж ты, как всё затянулось…

АОИ, одна из самых мощных армий в мире, которую неделю проводит карательную операцию против боевиков ХАМАС, по сути, партизан. 300 тысяч отмобилизованных военных продвигаются вглубь сектора. Но «Меркавы» горят, солдаты гибнут, и никакой там «Газы за три дня». Хотя противник — вооружённые калашами да рпг-шками «бородачи в тапках». Из тяжёлого вооружения у них — устаревшие ракеты, запускаемые из полукустарных установок, сваренных из металлических труб в подвальных цехах. Снабжения извне — тоже почти никакого: блокада и с моря, и с суши.

Но #победа всё так же далека, как и 7 октября. И американские военные аналитики отводят на спецоперацию Израиля в Газе не менее шести месяцев.

Но как же они тогда прогнозировали «Киев за три дня» два года назад?

Или заокеанские военспецы теперь вдруг резко поумнели?

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