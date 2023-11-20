Натуральный эффект, но может дорого стоить: что такое микроблейдинг бровей, как долго держится, плюсы и минусы

На протяжении десятилетий тенденции в области бровей менялись от густых к тонким и обратно. Возможно, даже вы пытались выглядеть как ваш любимый кумир подростковой моды — супермодель 90-х годов Ники Тейлор или рокерша Гвен Стефани? Поэтому, если некогда густые брови, которые у вас были, теперь редеют, вы можете винить во всем этом подростковый «уход» или, возможно, даже генетику, возраст и определенные заболевания. Все эти факторы также играют роль в истончении бровей.

Сегодня брови по-прежнему являются большим бизнесом. Им посвящено множество продуктов — сыворотки и бальзамы, которые, как утверждается, улучшают рост, карандаши для макияжа, чтобы заполнить пробелы или улучшить цвет, и помады, чтобы разгладить и сохранить форму. Но если вы попробовали все это и все еще стесняетесь внешнего вида бровей, возможно, следующим шагом станет микроблейдинг.

Что такое микроблейдинг

Микроблейдинг — это вид косметического татуажа, при котором волоски бровей выглядят максимально реалистично. Однако это не то же самое, что традиционный татуаж. Здесь используется тату-пистолет, а при микроблейдинге чернила не проникают в глубокие слои кожи.

Вместо этого используется ручной инструмент в форме лезвия (отсюда и название) с рядом крошечных игл. Именно эти иглы вводят чернила, похожие на волоски, в верхний слой кожи. Взгляд становится с такой техникой мягче.

По словам экспертов, микроблейдинг подходит большинству женщин и даже мужчин. Но, если вы не уверены в окончательном результате, просто сходите на консультацию к мастеру. Микроблейдинг можно “настроить” под любую форму бровей, а пигменты можно подобрать под любой цвет волос.

Обычно клиенты хотят улучшить свою текущую форму бровей: сбалансировать их, создать симметрию, добавить объем, заполнить пробелы.

Как долго держится микроблейдинг

Хотя микроблейдинг технически является татуировкой, поскольку пигмент вводится непосредственно в кожу, сам эффект от процедуры является перманентным.

Продолжительность результата может варьироваться. Большинство экспертов говорят, что этот период может занять от 18 до 30 месяцев, в зависимости от того, как вы ухаживаете за бровями во время процесса заживления, и от ваших привычек по уходу за кожей в целом. Важно следовать инструкциям мастера по последующему уходу, которые включают в себя поддержание чистоты и защиты бровей в течение примерно двух недель и нанесение на них антибактериальной мази до заживления.

Каковы риски для здоровья

Риски для здоровья в ситуации с микроблейдингом аналогичны таковым с любой татуировкой. Инфекция представляет собой самую большую опасность, поэтому обязательно делайте процедуру в салоне, соблюдающем строгие стандарты безопасности.

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Кроме того, попадание чернил на кожу может вызвать аллергическую реакцию. В большинстве случаев с этим можно справиться с помощью антигистаминных препаратов или стероидов. Другие реакции на микроблейдинг включают чрезмерные рубцы, гранулемы или келоиды, которые возникают в результате травмы кожи. Беременным или имеющим в анамнезе рубцы на коже не рекомендуется проходить процедуру микроблейдинга.

Когда вы ищете мастера, сначала посетите салон, чтобы убедиться, что он чистый и что мастера используют только новые и стерильные иглы и оборудование для каждого клиента. Спросите об обучении и опыте у специалистов.

Микроблейдинг: плюсы и минусы

Популярность микроблейдинга значительно возросла за последние несколько лет. Всего за несколько лет он стал частью регулярного ухода за собой для многих женщин и мужчин, прежде всего потому, что они видят стойкие и реальные изменения в своей внешности.

Но у любой косметической процедуры следует учитывать возможные плюсы и минусы.

Плюсы микроблейдинга

На самом деле их существует даже больше, чем представлено в сегодняшней статье:

реалистичный внешний вид; полуперманентный эффект — если вам не понравится результат, со временем он потускнеет; удобнее, чем ежедневный макияж бровей.

Минусы

Что касается недостатков данной процедуры, специалисты выделяют следующие:

потребуется подкраска, чтобы сохранить внешний вид; болевой дискомфорт; потенциальные побочные эффекты включают зуд, покраснение или другие реакции на пигменты; требуется тщательный последующий уход для правильного заживления; процедура может быть дорогой.

Теперь, сравнив все преимущества и недостатки данной процедуры, вы сможете сделать для себя правильный выбор.