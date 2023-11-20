Блогер Стас Васильев ушел с канала “Соловьев LIVE” из-за усталости

Российский техноблогер, известный также как “Ай, как просто!”, Стас Васильев, разъяснил мотивы своего решения покинуть канал “Соловьев LIVE”, на котором он ранее вел программу “Стас LIVE”. В противоречие слухам о его увольнении, он утверждает, что это было его собственное решение.

После того, как Васильев объявил о своем уходе из-за выгорания, в сети начали появляться догадки о причинах его увольнения. Некоторые предполагали, что его уволили из-за критики властей. Однако “Ай, как просто!” утверждает, что он принял это решение самостоятельно и подчеркивает, что у него хорошие отношения с Владимиром Соловьевым.

Васильев объяснил свой шаг следующим образом: “Я осознал, что занимаюсь производством продукта, а не творчеством. Помимо этого, я не мог уделять эфирам на “Соловьев LIVE” столько внимания, сколько раньше. С Владимиром Рудольфовичем (Соловьевым) у меня не было конфликтов. Я просто объяснил свою ситуацию, что я очень устал и не могу работать так интенсивно”. Он также подчеркнул, что не имел конфликтов с другими сотрудниками “Соловьев LIVE” и призвал не придавать значения “глупым спекуляциям”.

Стас Васильев начал вести передачи на YouTube-канале Владимира Соловьева в марте 2023 года и был награжден представителями КНДР за “отстаивание правды” за свою работу на “Соловьев LIVE”. Однако 13 ноября он объявил о завершении сотрудничества с этим каналом.