 

В школьной программе по русскому языку откажутся от изучения падежей

20.11.2023, 17:33, Разное
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Министерство просвещения приняло обновлённые учебники по русскому языку, характерной особенностью которых стало отсутствие падежей в школьной программе.

Замминистра Сергей Татаринов успокоил общественников и родителей, заверив их, что оптимизация курса – продуманное решение лингвистов, принятое исключительно для пользы учащихся.

– Обычно падежи изучались в третьем классе, за исключением отдельных регионов страны, где их изучали формально, – уточнил чиновник. – Анализ работ ЕГЭ и мониторинг СМИ и соцсетей говорят об одном и том же – больше всего ошибок связано именно с падежами. Они легко портят жизнь и карьеру, при этом нет никакого практического смысла от их изучения.

В Минпросвещения подчеркнули, что школьникам пока разрешено склонять слова в устной речи, а также изучать правильное применение падежей в факультативном порядке. В работах, где обнаружатся ошибки, связанные с этой частью русского языка, они больше не будут выделяться преподавателем красной пастой и не повлияют на оценки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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