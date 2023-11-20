В Тбилиси мошенники собирали с релокантов «налог на фриганство»

Порядка 150 граждан России в Тбилиси пострадали в результате незаконных действий грузинской шайки мошенников, выдававших себя за налоговых инспекторов.

Они собирали «налог» со сторонников фриганства, добывающих еду на помойках.

Преступники с поддельными удостоверениями караулили фриганов возле помоек и общественных свалок. Когда релокант начинал складывать в пакет выброшенные остатки еды или одежду, лже-инспекторы фотографировали его и обвиняли в «налоговом преступлении». Для большей убедительности они демонстрировали мигрантам документ на грузинском языке – якобы постановление правительства о введении налога на питание на помойках.

В результате одна трапеза обходилась жертвам в 33 лари (около 1000 рублей), при этом многие приобретали абонемент на месяц за 500 лари. В настоящее время полиция Тбилиси ищет предполагаемых участников банды.

– Российские фриганы оказались на редкость сознательными и ответственными гражданами, – сетует полковник полиции Шота Губаридзе. – Они с радостью были готовы соблюдать любые грузинские законы, даже несуществующие. Случаев, когда фриганы пытались спорить с мошенниками, практически не зафиксировано. Всегда деньги отдавали сразу и добровольно, а в одном случае дали взятку найденной на свалке бутылкой коньяка.

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