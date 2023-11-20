 

Смартфоны в России подорожают к Новому году на 15–20%

20.11.2023, 14:10, Разное
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Согласно информации “Ведомостей”, стоимость смартфонов в РФ увеличится на 15–20% перед наступлением Нового года. Эта информация основана на данных дистрибуторов и операторов связи.

Согласно оценкам компаний Wildberries, Tele2 и “Билайн”, средняя цена смартфона в декабре 2023 года составит около 27 тысяч рублей, в то время как годом ранее она равнялась 21 тысяче рублей.

Основной причиной роста цен, по словам представителей Wildberries, стал рост валютных курсов, на которые завязаны поставки устройств. Кроме того, на рынке появились новые модели смартфонов с высокими ценами, такие как складные Huawei Mate X5 и iPhone 15 от Apple, увеличивающие средний чек за счет своей популярности среди покупателей.

Данные от дистрибутора FPlus показывают, что средняя цена смартфона в РФ за первые 10 месяцев 2023 года составила 23,6 тысячи рублей, достигнув пика в сентябре с 25,7 тысячами рублей. В то время как средняя цена на iPhone в этот период выросла с 67,3 до 75,7 тысячи рублей, а смартфонов Samsung с 34 до 42,4 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что в январе и феврале будут проведены технологические выставки CES и MWC, где представят новые модели смартфонов разных производителей. Это может привести к удешевлению предыдущих поколений гаджетов уже после Нового года.


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