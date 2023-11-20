Мнение: О печальной новости для Украины… Джо Байден — всё?

Запомните его таким — улыбающимся, весёлым…

Чёрт! Для своего возраста он — тот, кого называли «Сонный Джо», — ещё неплохо держится…

Держался.

Можно сказать, до последнего.

Но теперь — всё! Ну, почти…

Поговаривают, что нынешний американский президент Джо #Байден готовит последнюю «подлянку» своему давнему политическому оппоненту и предшественнику в Белом доме Дональду Трампу. Якобы, он не будет выдвигаться на второй срок в обмен на то, что республиканцы сольют своего харизматичного фаворита, выдвинув Рона ДеСантиса, губернатора Флориды. А его оппонентом станет Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии. Типа, для демов это единственный шанс не проиграть совсем уж с разгромным счётом.

Бог весть, каковы реальные расклады в американском истеблишменте. Но Джо Байден — я вообще-то неплохо к нему отношусь, о чём выскажусь отдельно — стремительно теряет хватку. Причём как раз там, где он дока. В международных делах.

Полным провалом для #США завершился «многообещавший» саммит АТЭС в Сан-Франциско. Начавшись с перспективной в плане стратегии личной встречи Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина, он вылился в невнятную Декларацию «Золотого дождя» «Золотых Ворот», составленную в духе за всё хорошее (но не против всего плохого).

Там всё скверно для Штатов настолько, что их авторитет убивается напрочь в каждом пункте. Например, в тексте говорится о решимости «создать свободную, открытую, справедливую, недискриминационную, прозрачную, инклюзивную и предсказуемую торговую и инвестиционную среду». А все страны видят дискриминационные, непрозрачные, непредсказуемые и несправедливые #санкции против России — и мотают на ус. Или, допустим, утверждается, что #США «по-прежнему привержены… укреплению физической, институциональной и межличностной связи» стран-членов АТЭС — но все на саммите смотрят на российскую делегацию, которую возглавляет единственный профильный замминистра, не включённый в американские санкционные списки, и понимают, что эти слова — ложь. И что в Белом доме не готовы уважать даже экстерриториальные мероприятия АТЭС.

Хуже того, Джо Байден ухитрился публично задеть самолюбие Си Цзиньпина, назвав того «диктатором» сразу после открытой и конструктивной многочасовой встречи. Чем моментально нивелировал её эффект. И хотя #Китай не стал по горячим следам эскалировать конфликт, реакция последовала. По-китайски убийственная.

В отличие от многих предыдущих мероприятий Вашингтону не удалось протащить в итоговый документ ни слова осуждения России, ни даже традиционной «озабоченности» негативным влиянием российской спецоперации на глобальную экономику или продовольственную безопасность или хотя бы стабильность в АТЭС. По причине того, что «украинский #кризис» якобы «не может» являться темой для обсуждения на экономическом мероприятии. Угу. Раньше протаскивание Штатами политических вопросов в любую актуальную повестку, хоть экономическую, хоть гуманитарную, пусть и со скрипом, но проходило. Теперь — нет.

Пекин заблокировал? Возможно. А может быть, не только он: авторитет и влияние США при Джо Байдене летят к чертям стремительным домкратом.

В итоге Белый дом не нашёл ничего более умного, чем — по настоянию действующего президента? — «прицепить» к итоговому документу некое Заявление зиц-председателя. Что лишний раз подчеркнуло, в какую бездну упало влияние #США на некогда 100% подконтрольную организацию.

Слава Байдену, да.

Но в общем-то в американской элите — совсем не дураки. Они понимают, что с такой «славой» Америке вообще ничего не светит на горизонте ближайших пяти лет.

А это значит, Джо #Байден как новый-старый глава Белого дома — всё?

Пора уступить дорогу «молодым» (например, Гэвину Ньюсому — всего-то 56)?

И «проект #Украина», во многом ставший следствием личного морального выбора Джо Байдена, тихо слить, переложив на европейцев и переведя в долгую «Холодную войну 2.0»?

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