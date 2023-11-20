 

Новый мир GTA 6 обещает быть намного больше, чем в GTA 5

20.11.2023, 11:55, Разное
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Фанаты, анализируя утечки информации о GTA 6, пришли к выводу, что мир новой игры от Rockstar Games будет значительно превосходить по масштабам тот, который был в GTA 5. Об этом пишет издание Wccftech.

Карта GTA 6, разработанная членами сообщества GTA Mapping и опубликованная в Twitter, была создана с использованием координат, раскрытых в утечках видеороликов в 2022 году. Исследования фанатов показали, что расстояние между крупными городами Вайс-Сити и Порт-Геллхорном в GTA 6 примерно равно размерам всей карты в GTA 5. Исходя из этого, можно предположить, что игрокам будет предоставлено более обширное игровое пространство по сравнению с GTA 5.

Окончательное подтверждение или опровержение этой информации, вероятно, появится в начале декабря 2023 года. Именно в этот период запланирована презентация первого трейлера GTA 6, об этом 8 ноября объявила студия Rockstar Games. Премьера видеоролика ожидается ночью 8 декабря во время церемонии вручения премии The Game Awards 2023.


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