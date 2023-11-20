В Нижнем Тагиле нарастили производство боевых драконов

С рабочим визитом в древний русский град Нижний Тагил по поручению императора прибыл воевода, граф Алексей Мордвинов. На ведущем оборонительном предприятии страны он осмотрел новые требушеты, орудия для тарана осадных крепостей, новые колесницы и палицы.

Воевода остался доволен как качеством ратной техники и амуниции, поставляемой в войско, так и темпами её производства. Конструкторы были награждены новыми кафтанами, лаптями и мешками с семенами льна. Передовики производства за свершение трудовых подвигов и пятилетнюю работу без выходных были переведены из крепостных в условно вольные с правом через три года подать прошение о присвоении им статуса младших бояр.

Заключительной точкой поездки графа Мордвинова стала фабрика по производству боевых драконов – авангарда императорской авиации. На сегодняшний день нижнетагильская ферма готова поставлять в войско до 500 таких животных в год. После посещения Императорского центра спецрати в Гудермесе все они обладают навыками рукопашного боя, помимо уже имеющихся способностей сбрасывания управляемых авиабомб на города неприятеля, метания артиллерийских снарядов и управления современными огневыми системами.

– Драконы – основа наших ВВС. Они заменили дорогие и устаревшие истребители и дроны. Вылета пяти драконов хватит, чтобы превратить в пепел средний европейский город, а мы их производим порядка 500 в год. Совсем недавно было только двести. И для них не нужно никаких ВПП, а питаются они обычной незамерзайкой, как крепостные, – заметил граф Мордвинов.

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