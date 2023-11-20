Появились подробности об игре про Чудо-женщину

Издание IGN сообщает, что новая игра о Чудо-женщине, разрабатываемая студией Monolith, будет полностью однопользовательским приключением без включения онлайн-сервисных элементов, как заявили представители издателя Warner Bros.

Ранее, в ноябре 2023 года, появились слухи о возможном появлении сервисных компонентов в игре, основанные на объявлении о вакансии в Monolith, где требовался геймплейный инженер с опытом работы в области игровых сервисов.

Однако, Warner Bros. дала официальное заявление, опровергая эти слухи, и подтвердила, что игра о Чудо-женщине будет исключительно одиночным приключением с видом от третьего лица. Также было отмечено, что в новом проекте будет использоваться система Nemesis, которая уже успешно себя зарекомендовала в играх Monolith из серии Middle-earth.

Игра о Чудо-женщине была анонсирована в 2021 году, однако информация о содержании проекта и его дате выхода пока не разглашается.

Кроме того, ранее в сети появились намеки на возможный выпуск игры Spider-Man 2 от Sony для компьютеров.