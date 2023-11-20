Немецкий экономист – Байден, проиграв на Украине и застряв на Ближнем Востоке, ищет помощи Китая

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В США во внешнеполитических провалах на Украине и Ближнем Востоке винят Джо Байдена, и поэтому американский президент на саммите АТЭС попытался привлечь Китай для более активного решения международных проблем. Немецкий экономист Вольфрам Эльзнер в интервью Berliner Zeitung сомневается, однако, что данная разовая дипломатическая акция окажется успешной. Уж слишком в Вашингтоне сильны голоса за войну с Китаем. Запад, по мнению экономиста, разучился искусству конструктивных переговоров.



AP

В США прошёл саммит АТЭС, который продемонстрировал «напряжение между Джо Байденом и Си Цзиньпином». В интервью Berliner Zeitung экономист Вольфрам Эльзнер, специализирующийся на азиатском регионе, объясняет ожидания главы США Джо Байдена от встречи с Си Цзиньпином. Немецкий экономист указывает, что «Запад явно и повсюду находится в упадке» и поэтому остро нуждается в помощи со стороны Китая.

Экономист приветствовал встречу между Джо Байденом и Си Цзиньпином как элемент международной разрядки, но признаёт, что по её итогу «по существу ожидать нечего». Единственным реальным итогом станет, по-видимому, соглашение по искусственному интеллекту в военной сфере. По остальным вопросам лидерам не удалось достичь значимого согласия. Основная вина за провал переговоров лежит при этом на США.

«Учитывая, что США проводят постоянные военные манёвры у берегов Китая и размещают авианосные флоты на всех азиатских морских путях, заявленное желание Байдена «улучшить коммуникацию» вряд ли действительно убедит Си Цзиньпина», — поясняет газете Эльзнер. При этом активные интервенции США в азиатском регионе малообъяснимы, ведь только 2% морских грузовых перевозок США проходят через этот регион, напротив, для Китая это 80%.

«В течение многих лет в Вашингтоне наблюдается растущая пропасть между заявлениями и действиями», — отмечает в разговоре с Berliner Zeitung Эльзнер. Если официально США и продолжают придерживаться «политики одного Китая», то на практике ведут «гибридную войну против Китая». В качестве примеров такой гибридной войны Эльзнер называет ограничения на продажу чипов в Китай, политику ограничений на инвестиции в Китай, строительство новых военных баз вокруг Китая и преследование китайских учёных и студентов в США.

При всём этом агрессивном курсе США и лично Байден остро нуждаются в кооперации с Пекином, потому что у страны накапливаются внешнеполитические проблемы.

Во-первых, Байден хотел бы помощи Пекина по Украине. «Конечно, он хотел бы, чтобы Китай помог ему выйти из проигранной войны на Украине, не потеряв при этом лица, чтобы удовлетворить воинственный политический цирк Вашингтона». Эльзнер подчёркивает, что «война на Украине практически проиграна, а расширение НАТО до пригородов Москвы провалилось», и Западу ничего не остаётся, кроме как искать способы повлиять на Москву, что сейчас под силу лишь Китаю.

Во-вторых, на Ближнем Востоке США срочно нужна помощь Китая для мирного урегулирования. «Поддержка Израиля приводит к тому, что США теряют могущественных союзников в арабском регионе и объединяют старых врагов против Запада», — уточняет экономист. Джо Байдену было нужно убедить Си Цзиньпина разделить с США груз ответственности за мирное урегулирование на Ближнем Востоке.

Но на пути нормализации отношений с Китаем стоит агрессивный курс Вашингтона в регионе, политические круги США «буквально кричат о войне против Китая». При этом «возможности действий США и их союзников заметно ограничены, неудачи в Афганистане, Ираке, Сирии имеют последствия во всём мире».

«Запад, похоже, больше не способен на надёжный мир, переговоры и сотрудничество», — предполагает Эльзнер, и поэтому «ещё более важно, что Китай остаётся открытым для любых конструктивных изменений в Вашингтоне, какими бы незначительными они ни были, и постоянно делает предложения о переговорах и сотрудничестве». Эксперт советует не отвергать эти предложения о кооперации и поменять политику относительно Тайваня, потому что ни одно государство не будет постоянно терпеть учения у своих берегов.

«Если бы военно-морские силы Китая, России, Ирана и Кубы проводили круглогодичные манёвры перед входом в порт Гамбурга или вокруг Гельголанда с указанием того, что они хотят обеспечить свободное судоходство в порт Гамбурга, Германия, вероятно, в какой-то момент тоже объявила бы военные переговоры с Китаем бессмысленными».



В целом саммит АТЭС зафиксирует «глобальную тенденцию против американской гегемонии в сторону многополярности», и сомнительно, что Байдену удастся разовой акцией примирительной дипломатии с Китаем повернуть её вспять. Если Запад серьёзно хочет улучшить своё положение, добится понимания на Глобальном Юге и исправить ошибки, то ему нужно прежде всего сделать «домашнюю работу».

«Компания, теряющая долю рынка, сидит со своими экспертами, делает домашнюю работу и пересматривает свою рыночную стратегию, вместо того чтобы бегать в штаб-квартиру конкурента и стрелять вокруг. Но Запад, возглавляемый США, похоже, упустил этот урок», — объясняет Эльзнер в интервью Berliner Zeitung.