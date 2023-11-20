 

9to5Mac: в Apple раскритиковали закон ЕС об установке софта не из App Store

20.11.2023, 9:30, Разное
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Иван Крстич, руководитель отдела по инженерной безопасности в Apple, выразил свое мнение о новом законе Европейского союза “О цифровых рынках” в интервью для издания The Independent. Он высказал недовольство требованием предоставлять пользователям iPhone и iPad право устанавливать приложения не из App Store.

Крстич поделился информацией о том, что главная лаборатория Apple, посвященная вопросам безопасности, находится в Париже, в ней сотрудники компании тщательно исследуют разные способы взлома своих устройств.

В интервью он подчеркнул, что Apple уделяет особое внимание безопасности своих гаджетов и разделяет ее на два условных уровня: аппаратный и программный. Особое внимание уделяется второму уровню, который включает в себя приложения, устанавливаемые на смартфоны и планшеты через App Store.

App Store придерживается строгих стандартов безопасности загружаемых приложений. Однако разработчики не обязаны соблюдать их, когда дело касается сторонних источников программного обеспечения. Именно поэтому Крстич считает, что новый закон ЕС может представлять угрозу для информационной безопасности пользователей.


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