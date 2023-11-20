Названы самые устойчивые и прибыльные сферы бизнеса в России

Аналитики банка “Точка” провели исследование различных сфер бизнеса в России, чтобы определить самые растущие и стабильные сегменты, учитывая популярность, стабильность, доходность и длительность существования компаний. Данные для анализа были взяты из Единого государственного реестра юридических лиц и баз Федеральной налоговой службы с января 2017 года по август 2023 года, включая период пандемии и специальной военной операции на Украине.

На первом месте по популярности оказалась онлайн-торговля товарами для дома и офиса. Она начала активно расти с 2019 года и продолжает удерживать лидерство. С 2021 по 2023 год количество компаний в этой сфере увеличилось на 15%.

Сфера аренды интеллектуальной собственности оказалась лидером по стабильности, с минимальным количеством закрытий компаний.

Что касается доходности, то торговля, за исключением продажи автотранспорта, продемонстрировала наибольший оборот в 2019-2022 годах. В сегменте малого и среднего бизнеса, оптовая торговля продуктами заняла первое место по обороту, а в микросегменте выделяется “оптовая торговля специализированной и прочей продукцией”.

Среди всех коммерческих организаций лидируют рыболовные и рыбоводческие компании с самой высокой долговечностью в среднем 17,2 года. В целом, среднее время существования компаний в РФ составляет 7,2 года, но это значение существенно различается в зависимости от размера компании: около 6 лет для микросегмента, около 12 лет для малых компаний и 14 лет для средних компаний.