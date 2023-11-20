 

Мнение: О Киеве за три дня… Пропаганда, говорите?

20.11.2023, 1:41, Разное
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От кого на самом деле пошёл мем про «Киев за три дня»?

Некоторые до сих пор верят, что от «секретного приказа Путина» — якобы столько отводилось Верховным главнокомандующим на занятие украинской столицы в ходе начатой 24 февраля 2022 года спецоперации. Многие — и их большинство — выводят эту фразу из реплики пропагандистки Марго Симоньян в одном из эфиров пропагандиста Владимира Соловьева: вырванная из контекста фраза действительно содержит этот срок, но на самом деле глава RT говорила как раз, что скоротечного успеха не будет, если послушать весь её спич, без купюр.

Тут ещё нужно добавить, что официальные российские лица никаких сроков спецоперации открыто не называли и дат её окончания не озвучивали. А #правда относительно источника мема многих, наверное, удивит.

Или хотя бы заставит задуматься.

Журналист издания Dziennik Gazeta Prawna Збигнев Парафянович создал и выпустил книгу «Польша на войне». Этот труд был создан на основе бесед с представителями польской власти. Ключевые положения из неё привёл в Х польський публицист Филип Домб-Мировский.

И в частности там утверждается, что «в начале кампании в Белом доме были уверены, что Киев падёт в течение трёх дней и готовились эвакуировать 40 тысяч человек. Это граждане #США и вся украинская политическая элита».

При этом, по данным польского журналиста, наиболее скептичен по поводу шансов Украины был советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Збигнев Парафянович утверждает, что он спорил на эту тему с секретарем польского президента Якубом Кумохом, который был убеждён, что #Украина выстоит. И даже когда стало очевидно, что «три дня» давно миновали, а кризис продолжается, в Вашингтоне всё ещё сомневались. Как написано в книге, позже по тем же причинам США неохотно оказывали дополнительную помощь в виде тяжелого вооружения. Белый дом согласился предоставить танки дла ВСУ лишь после личной встречи президентов Джо Байдена и Анджея Дуды, на чём настаивала Варшава. Вскоре после этого Киеву передали партию Т-72.

Ну а потом — втянулись

Может, зря?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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