 

WION – рост российской экономики продолжается даже на фоне санкций

20.11.2023, 0:47, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Как свидетельствует статистика, экономика РФ продолжает расти на протяжении второго квартала подряд, несмотря на негативное влияние западных санкций. Официальные лица прогнозируют восстановление экономики в этом году, а Центробанк ожидает рост на уровне до 2,7 процента в годовом исчислении, передаёт WION.

Высокая инфляция, ослабление рубля и западные санкции не помешали экономике РФ продолжить расти на протяжении второго квартала подряд в этом году. Федеральная служба государственной статистики России заявила, что в период с июля по сентябрь экономика выросла на 5,5 процента в годовом исчислении, после сокращения за тот же период в прошлом году.

Экономика сократилась в 2022 году, но снова начала расти во втором квартале этого года, завершив период спада, продолжавшийся четыре квартала подряд. Официальные лица прогнозируют восстановление экономики в этом году, при этом Центральный банк ожидает рост на уровне от 2,2 до 2,7 процента за весь год.

Россия пострадала от беспрецедентных западных санкций после начала своей спецоперации на Украине. С тех пор Москва перенаправила большую часть своего жизненно важного экспорта нефти и газа в Китай и Индию. Центральный банк ввёл валютный контроль, чтобы поддержать рубль, который остаётся волатильным и торгуется на уровне около 90 рублей за доллар.

Президент РФ Владимир Путин приветствовал экономические показатели, которых достигла РФ в противовес западным санкциям. Однако независимые аналитики заявляют, что огромный рост военных расходов в действительности влечёт за собой другие проблемы: инфляция резко выросла, а безработица находится на рекордно низком уровне, что приводит к нехватке рабочей силы и повышательному давлению на цены.

Дата выхода в эфир 16 ноября 2023 года.


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