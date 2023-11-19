Модные джинсы 2024: ключевые тренды и модели, которые станут антитрендами в новом году

Джинсы еще точно долго не выйдут из моды. Это самая универсальная одежда, которая должна присутствовать в любом гардеробе, независимо от вашего стиля. Главное, выбирать модели, которые действительно в тренде. Вот какие из них будут актуальны в 2024, а каких вам следует избегать, поскольку они уже устарели.

Джинсы со стразами

Джинсы со стразами станут одним из главных трендов, идеально подходящих для создания самых особенных нарядов. Они подойдут для любого вечернего выхода и будут уместны в сочетании с базовой одеждой, становясь главными героями любого образа.

Мешковатые джинсы

В моду снова возвращаются мешковатые джинсы. С потертостями или без, с низкой или высокой посадкой, такие брюки давно уже завоевали свое место на элитных подиумах. Мешковатые джинсы дают возможность играть с объемами и создавать самые модные наряды.

Рваные джинсы

Когда сразу несколько ведущих дизайнеров представили рваные джинсы как один из осенних трендов, многие были удивлены. Но теперь эту модель можно встретить в брендовых магазинах по всему миру, и не зря. Ощутите восторг и безмерное желание вернуться к своим самым свободным, хулиганским, молодежным образам. Подберите джинсы со стилизованными разрезами и выведите свою самооценку на новый уровень.

Яркие джинсы

Хотя осень характеризуется сдержанными тонами, цветные джинсы стали одними из главных героев самых престижных подиумов этого сезона. Не стоит противиться веяниям моды. Выбирайте для себя в 2024-м самые яркие, заметные модели, составляя с ними самые стильные образы.

Джинсы с низкой посадкой

Имея больше недоброжелателей, чем любителей, джинсы с низкой посадкой вернутся в 2024-м. Они созданы для женщин, которые любят хвастаться своей внешностью и подчеркивать бедра.

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А вот какие модели джинсов станут антитрендами в предстоящем сезоне.

Джинсы в стиле пэчворк

Хотя они достаточно оригинальны и способны самостоятельно блистать в любом повседневном стиле, эксперты сходятся во мнении, что джинсы в стиле пэчворк не станут одним из трендов 2024.

Укороченные джинсы-клеш

Укороченные расклешенные джинсы — еще одна модель джинсов, которых вам следует избегать в предстоящем сезоне. В фирменных магазинах в тренде более длинная и расклешенная версия этих джинсов.

Темно-синие джинсы

Джинсов из слишком темного синего денима нет в новых коллекциях дизайнеров. Если вы хотите быть модными в 2024-м, то избегайте их. Выберите более светлые тона или вообще отойдите от синего цвета.

Джинсы-скинни

Хотя вам не обязательно совсем прекращать носить их, все же постарайтесь свести наличие скинни в своих образах к минимуму. В этом сезоне такие джинсы не заняли особого места на подиумах. В тренде более прямые и свободные формы.

Узкие джинсы до щиколотки

Никто уже давно не видел узкие джинсы до щиколотки на престижных подиумах. Но если вы не хотите от них избавляться, вы можете просто заправить их внутрь своих любимых высоких сапог. Тем не менее, широкие джинсы будут более уместны, потому отдайте предпочтение им.

И помните, что главное в вашем образе – уверенность в глазах, внутренняя свобода. Тогда любой наряд будет подчеркивать ваши достоинства, независимо от того, насколько он в моде.