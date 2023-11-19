 

ИИ банка впервые раскрыл получение взятки сотрудником ГИБДД

19.11.2023, 21:13, Разное
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IT-отдел одного из российских банков заявил, что их искусственный интеллект впервые смог раскрыть и предотвратить получение взятки.

Внимание ИИ привлёк перевод крупной суммы со счёта компании-оператора автономного такси на телефонный номер (через систему быстрых платежей), принадлежащий сотруднику ДПС, живущему в одном из наукоградов.

Расследование показало, что автономное такси ранее неоднократно фигурировало в протоколах о нарушении ПДД и даже поднимался вопрос об отзыве водительского удостоверения за очередное серьёзное нарушение. Каким образом инспектору удалось настоять на взятке при условии отсутствия в машине водителя, ещё предстоит разобраться соответствующим органам.

В службе такси заявили, что ИИ не нарушил ни одного из базовых законов робототехники, а также своевременно уведомил «коллегу» из банка о необходимости заблокировать транзакцию. Однако в ближайшее время разработчикам предстоит разобраться, каким образом ему удалось связаться с банковским искусственным интеллектом – подобная функция не предусматривалась и не разрабатывалась.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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