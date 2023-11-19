Мнение: Как законно лишиться купленного дома

На днях писал в Школе Капитализма, что торговаться изо всех сил, выжимая из партнёра по переговорам максимум, плохая практика (ссылка). Читатели прислали ещё один печальный пример нарушения правила справедливой цены.

Некая дама, заболев раком, продала свой дом за 420 тысяч рублей. Продала девушке своего сына, у которой были двое детей и, соответственно, материнский капитал. Продать продала, но съезжать не стала. Через год у покупательницы закончилось терпение, и она подала на свекровь в суд, чтобы её выселить.

Тогда свекровь, не желая покидать свой дом, попросила суд вовсе отменить сделку, так как 420 тысяч — это слишком дёшево для её дома, который вместе с участком должен был бы стоить миллиона два. Она объяснила суду, что заболела раком, что её пожилая мама сломала ногу, а сына как раз в этот момент признали виновным в растрате. Ей были очень нужны деньги, и потому она согласилась на кабальную сделку — дёшево продала дом.

Суды шли два года, и в итоге Верховный Суд постановил сделку отменить, сделать всё как было, то есть оставить свекрови дом, но обязать её вернуть невестке 420 тысяч рублей (ссылка). Наверное, излишне пояснять, что дом-то обратно на свекровь перепишут, а вот свои 420 тысяч, порядком уже поеденные инфляцией, невестка может больше не увидеть вообще никогда: в таких случаях продавец обычно выворачивает пустые карманы брюк и заливисто смеётся покупателю в лицо. С житейской точки зрения было бы справедливее, если бы дом возвращался только в случае возврата денег, причём проиндексированных на размер инфляции, причём только в том случае, если вернуть деньги продавец успевает за разумный срок — за пару лет, например. Однако на практике суды требования разделяют: переоформляют дом на продавца, а потом оставляют покупателя наедине с безнадёжным должником.

Отсюда мораль. Когда покупаете квартиру, машину или что-нибудь в этом роде, следите, чтобы цена выглядела рыночной и справедливой для стороннего наблюдателя. Вполне вероятно, что этот дом и за 420 тысяч был никому не нужен, и что невестка согласилась его купить, только чтобы помочь своей свекрови в сложный момент. Однако суды в такие детали вникать не любят, а проворачивание фарша назад оборачивается на практике ситуацией, которую менее сдержанный блогер охарактеризовал бы словом «грабёж».

Кстати, не удивлюсь, если сделка заключалась по принципу «вот вам 420 тысяч маткапиталом плюс ещё миллион рублей наличными, который мы в договор включать не будем, чтобы не платить налоги». Занижение цены в договоре — тоже классический способ потерять деньги, так как продавец может или заявить, что сделка была кабальной, или обанкротиться, после чего управляющий будет оспаривать все сделки, заключённые банкротом за три года до часа Б.