Мнение: Проделки Ютуба

Проклятый мир чистогана дотягивается даже до нашего зоопарка – правда, если пользоваться vpn. C недавних пор на Ютубе новое “обновление”: запускаешь ролик – и он его бесцеремонно останавливает. Появляется строгая надпись: “Похоже, вы пользуетесь блокировщиком рекламы! На Ютубе нельзя использовать блокировщик рекламы!” И дальше опция “включить рекламу” или “купить Ютуб Премиум”.

Правда, такие надписи появляются только в том случае, если пытаешься смотреть через vpn, то есть как бы не из России. Другими словами – это опция для иностранцев. У нас ПОКА этого нет – я по крайней мере не сталкивался. Да и в России это было бы совсем бесчестно – ведь от нас купить Ютуб Премиум просто нельзя, невозможно оплатить.

С другой стороны, сама формулировка – “Ютуб нельзя смотреть без рекламы” – звучит неимоверно обидно. Я когда первый раз прочел – прямо как железом по стеклу. Как будто тебе прямо говорят – “Ты смерд, падаль и быдло, знай свое место”. В принципе, мы как бы все это понимали, что да, все эти видеосервисы живут за счет рекламы, бла-бла-бла, но… когда это озвучивается прямо, что ты ДОЛЖЕН (!) смотреть нахрен тебе ненужную рекламу, которая разрывает твое восприятие контента, портит удовольствие, отвлекает, раздражает, бесит – это унизительно.

Я это воспринимал все ж иначе – как игру. Видеосервис выходит на рынок, предлагая свою услугу – “Я буду вам показывать всякие занятные ролики, налетай!” Потребители (в их числе я) удивляются: “Что? Неужели бесплатно?!” “Да! – радостно подтверждает видеосервис. – Абсолютно бесплатно! То есть – даром!!”

И он начинает показывать ролики, НО вставлять в них еще и рекламу, “отбиваясь” за счет рекламщиков. Зритель, понятно, ни на какую рекламу заранее не подписывался, но терпит. А кто-то терпеть не хочет – и он находит способы рекламу отключать при помощи специальных программ. Ты отключил – ты молодец!

А когда Ютуб “за это” отключает тебе сами ролики – это, на мой взгляд, против правил. Ютуб исходит как будто из того, что у нас с ним был договор: он мне показывает всякое, а я за это смотрю его рекламу. Но такого договора не было! Я ни о чем с Ютубом не договаривался! За что же меня дискриминируют?! В общем, был бы хороший предмет для иска…

Но, собственно, к чему я это всё? К тому, что если в России в самом деле отключат Ютуб – решить проблему, просто перейдя на его просмотры через vpn, не получится: тогда блокировать себя в России станет уже он сам, требуя “включить рекламу”. А смотреть Ютуб с рекламой, да еще и по принуждению – это уж совсем себя не уважать.