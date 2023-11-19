Компания NordPass опубликовала топ-20 самых распространенных паролей 2023 года

Совместное исследование разработчиков парольного менеджера NordPass и специалистов по информационной безопасности привело к созданию списка из двадцати самых часто используемых паролей в 2023 году. Он был опубликован на официальном сайте компании.

На первом месте оказался пароль, состоящий из цифр 1, 2, 3, 4, 5 и 6, который был использован пользователями NordPass 4 524 867 раз в 2023 году. Современные системы подбора паролей могут взломать его всего за одну секунду. На втором месте находится пароль “admin”, который был использован 4 008 850 раз и также требует всего 1 секунду для взлома. “12345678” занял третье место с 1 371 152 использованиями и таким же временем подбора – 1 секунда. В топ-5 также вошли “123456789” и “1234” с 1 213 047 и 969 811 использованиями соответственно, с тем же временем взлома – 1 секунда.

За ними следуют “12345” (728 414 раз), “password” (710 321 раз), “123” (528 086 раз), “Aa123456” (319 725 раз), “1234567890” (302 709 раз), “UNKNOWN” (240 377 раз), “1234567” (234 187 раз), “123123” (224 261 раз), “111111” (191 392 раза), “Password” (177 725 раз), “12345678910” (172 502 раза), “000000” (168 653 раза), “admin123” (159 497 раз), “****” (152 497 раз), а также “user” (146 233 раза).

За исключением паролей “admin123” и “UNKNOWN”, которые требуют 11 секунд и 17 минут соответственно для взлома, все остальные пароли могут быть взломаны системами перебора всего за одну секунду.