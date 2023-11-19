Мнение: Бедность уехавших в Израиль, «удвоение вложений в облигации США» и честные упаковки в Японии

1. Жизнь наших эмигрантов в Израиле была непростой ещё в 1990-е и 2000-е годы — задолго до нынешних событий, которые могут стать для Израиля полной катастрофой. Неудивительно, что многие из переселенцев тех лет вернулись, а другие, сохраняя израильский паспорт и считая Израиль своей «главной» Родиной, всё же предпочитают жить в России. Вот, к примеру, печальная история одной эмиграции, рассказанная в комментариях на Дзене (ссылка):



Моя Галя уехала в Израиль в 1990-х. Не по своей воле – утащил муж, которому срочно понадобилось на землю предков. Пятикомнатная квартира на Университетском в Ростове, импортная машина (до сих пор в них не разбираюсь), антикварная мебель. Оба работали уважаемыми людьми – в торговле. Продали всё. До сих пор не поняла, как им гражданство дали с их фамилией Москвич? Или тогда всем давали?

Приехала она в 2005, с Борей. Боря был в урне и перед смертью завещал упокоить себя рядом с мамой в Ростове. Стоило ехать в такую даль, чтобы так вернуться!

Остановилась у меня. Мы стол, на стол шашлык, баню. Галя сказала: “Сразу предупреждаю, я такую поляну накрывать не буду когда вы приедете в гости. Живёте не по средствам”. Мою посуду, кран открою, она закроет: “Ты не так посуду моешь – надо в тазу со средством, а потом в другой воде полоскать и воду оставить на следующий раз. А первую мыльную – в унитаз. Живёте здесь, горя не знаете”. И заплакала.

Стала ее утешать, жалеть, а она мне: “Ничего-то ты не знаешь, мы с Борюсиком жили в однокомнатной и это после наших хором. А главное – здесь я была еврейкой, а там все евреи”. В марте 2019-го взяли билеты и не успели – ковид, границы закрыли. А в 2020 её не стало.

2. Кримсональтер комментирует свежую утку, согласно которой Россия якобы начала инвестировать в облигации госдолга США, от которых ранее избавилась (ссылка):

Коммерсантъ: “Россия нарастила вложения в госбумаги США. Объем вложений России в государственные бумаги США в августе составил $31 млн. Это на $2 млн больше, чем в июле.”

И это не единственный пример, мне просто лень искать остальные. Навскидку из прошлого, аналогичные заголовки публиковали РБК (ссылка) и Ведомости, не говоря уже о мейнстримных СМИ.

Вот сначала публикуют такое, а потом у нас часть населения уверена что “ЦБ – это филиал МВФ”, а Пескову дебильные вопросы задают на конференциях.

Итак, раз и навсегда:

“Россия” – ничего не покупала. Данные из таблицы, которую публикует Минфин США (Table 6: U.S. Treasury Securities Held by Foreign Residents) относятся к “стране резидентства” покупателей американских облигаций, независимо от того банк ли это, компания, центральный банк, частный инвестор, частный инвестфонд и т.д..

То есть, если условный Петя Изяксон с пропиской в Урюпинске, с российским паспортом, через Interactive Brokers или как угодно (методов много и желающих тоже), покупает американских трэжериз на 1 миллион долларов, то в таблице американского Минфина это будет фигурировать под графой “Россия”, даже если Петя уже давно сбежал в Португалию, Лондон, Тбилиси или всё ещё живёт в России, и просто выводит из неё баксы “в надёжные трэжериз”.

Правильный заголовок новости про публикацию американской отчётности должен выглядеть так: “Какие-то чуваки с российскими паспортами, решили рискнуть ещё на $2 миллиона долларов, закупив американских облигаций (лучше бы на куртизанок потратились), сбылась мечта идиотов”

PS: Ну серьёзно, ну 2 миллиона долларов? “Россия”? Это даже не какой-то местный чиновник от ЖКХ, сумма слишком маленькая, это наверное ко-фаундер какого-то стартапа из Кинешмы “сделал экзит”, вытащил баксы из России, и (вереща от восторга) купил себе трэжериз по совету американского банкира, пока ему виза в Португалию оформляется или как пруф для “визы рантье” в условное Чили или Перу какое-нибудь.

Добавлю от себя: наши крупные «деловые» СМИ — это жёлтая пресса. Уровень аналитики журналистов и редакторов там околонулевой, путают миллионы с миллиардами. Отсюда и растут корни у удивительных историй про «удвоение вложений России в облигации США» или, скажем, «про самый высокий в мире уровень имущественного неравенства».

3. В Японии действует очень разумный закон — изображение товара на упаковке еды должно точно соответствовать тому, что внутри, причём размер тоже должен быть соблюдён (ссылка). Мне кажется, этот закон нам стоило бы у японцев скопировать: