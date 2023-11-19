Мнение: Хамоны и айфоны 9 лет спустя

“Пока что можно с любопытством отметить, что вместо всеобщего уныния введенные санкции порождают всеобщее патриотическое оживление и энтузиазм. Буквально – со всех сторон, за исключением некоторых угрюмых отщепенцев, слышны бодрые крики “Ну наконец-то! Вот теперь ЗАЖИВЕМ!!”

Не устаю я дивиться на собственных соотечественников. Поистине, это неисчерпаемый материал для социолога!

Вот зададим себе вопрос: чему радуются все эти люди? По какому поводу все эти приступы счастья?

А поводов никто и не скрывает: народ счастлив оттого, что “ты теперь будем все сами производить”. Наладим, стало быть, пресловутое “отечественное производство всего”. И сыры, и колбасы, и телевизоры, и бетономешалки. “И может собственных айфонов российская земля рождать”. Так прямо и говорят!

То есть то, что для уха нормального человека, казалось бы, не может звучать иначе как анекдот, люди нынче произносят абсолютно всерьез. И не просто всерьез – а и с невероятным воодушевлением! Лица у людей светлеют! Я подозреваю, что подобные выражения были у людей на лицах при сообщениях Информбюро о подходе Советской армии к Берлину. “Надо же! Дожили! Господи! Ну, теперь уже попрёт…”

Давайте все ж опустимся на всю глубину умозаключений сограждан. Что в основе? В основе оказывается не просто странное, а какое-то даже дикое представление.

Ведь спросим восторженного (то есть почти любого) соотечественника – а почему, собственно, раньше-то, ДО САНКЦИЙ, в России как-то не производились собственные хамоны и айфоны? И получим ответ: некому было заставить.

Спросим русского человека: что мешало тебе за предыдущие 25 лет сделать айфон? И ответит русский человек, свято веря в собственные слова: отсутствие пенделя. Слишком чикался Запад – подкармливал, гуманитарную помощь слал, хамон на нефть менял. А надо было, всего лишь – ПРИНУДИТЬ. Бросить, типа, одного в чистом поле подыхать. И сразу бы все волшебным образом заработало!

Теория красивая, спору нет. Все-таки русский народ на выдумки горазд – не отнять. Я вот даже не могу пересказывать это МАССОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ без невольного умиления и смягчения души.

Однако разум и опыт жизни в родной стране заставляют предположить, что теория не имеет отношения к реальности. НЕ ПОТОМУ не было у нас своего хамона и айфона, что нас к нему “не принудили как следует”. А потому, что СИСТЕМА, выстроенная в стране, враждебна такого рода СЛОЖНЫМ ВЕЩАМ.

Причина нашей скудости – внутренняя, а внутри от санкций ничего не переменится. Это означает, что после отмены ввоза хамона ничего “взамен” хамона не появится. Просто – не будет хамона. И всё.

Мои бедные сограждане придумали себе страннейшую теорию – типа если человека избить и ограбить, то он от этого так внутренне преобразится, что воспрянет и станет Биллом Гейтсом. И никто им не скажет, что это чушь, никто… Человек просто будет избит и ограблен, и никакой ПОЛЬЗЫ от этого ему заведомо не будет.

Вот разве что я скажу. Но кто мне поверит?” (2014)

Ну что сказать? Химически чистый образец поста в духе “Опять Сапожник как в воду глядел!” Пост написан в августе 2014 года – как раз когда Путин ввел свои “антисанкции” и в РФ началось беснование по этому поводу. 9 лет прошло – и каждый может сам увидеть, что мы тут собственно начали “сами производить”. Разве что поставщиков разнообразили – теперь и Северная Корея у России в спонсорах.