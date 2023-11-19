Мнение: О тёмной стороне героя… Стрелял ли Штирлиц по своим?

Юлиан Семёнов скромно об этом умалчивает. Но есть тревожные «звоночки» — как в серии книг о легендарном советском разведчике, так и в не менее легендарной киноэпопее «17 мгновений весны».

Что ж, пройдёмся «в пристрастием» по известным фактам.

Макс Отто фон Штирлиц, он же Максим Максимович Исаев, он же Всеволод Владимирович Владимиров вступил в НСДАП в 1933 году, согласно первоисточнику. В его характеристике значится фраза «Беспощаден к врагам Рейха». В 1945-м на его мундире красуется золотой партийный знак НСДАП. Его получили всего 100 тыс. человек в Рейхе — членов партии с 1925 года, либо особо отличившихся перед фюрером и награждённых им лично. Таковых было менее тысячи человек. Даже если допустить, что Штирлиц вошёл в этот узкий круг среди узкого круга, за что он, эсэсовский полковник, мог получить такую почётную награду из рук вождя?

Соединяя знак отличия с партийной характеристикой, приходим к закономерному выводу: только за особые заслуги в деле уничтожения «врагов Рейха». А кто в те годы были для него врагами номер один? То-то…

Дальше — больше.

Известно, что Штирлиц в бытность сотрудником VI отдела РСХА (политическая разведка) выполнял задания в Испании, Югославии, Польше и на территории оккупированной Рейхом Украинской ССР. Вырос с капитана до подполковника (специально привожу эсэсовские звания к «стандартным», чтобы понятнее было широкому кругу читателей) всего за пять лет. Судя по наградам, бывал на Восточном фронте, где труса не праздновал. Например, на орденской планке наблюдается Медаль «Зимнее сражение на Востоке». Ей награждали тех, кто лично участвовал в сражениях с Красной Армией в период с 15 ноября 1941-го по 15 апреля 1942 года, по крайней мере, в течение 14 дней. В 1943 году за мужество при отражении Смоленской наступательной операции Красной Армии (она же — операция «Суворов») Штирлиц получил Железный крест 1-го класса — опять же из рук фюрера. То есть, явно речь не о том, как некий штабной офицер РСХА помаячил несколько дней перед руководством Группы армий «Центр», а затем свалил в Берлин. Да и сотрудник шефа Гестапо Генрих Мюллера, подполковник Курт Айсман лично засвидетельствовал мужество своего боевого товарища. Значит, Штирлиц и правда неплохо проявил себя в бою.

И — лирическое отступление.

Как-то в записных книжках одного писателя прочёл небольшую памятку о беседе с советским разведчиком, который тоже работал в тылу врага под прикрытием эсэсовского мундира и офицерского звания. Зашла речь о том, какой момент был самым опасным и трудным. Разведчик рассказал, что сложнее всего было, когда он из-за ряда случайностей почти на целый год остался без связи с Центром.

— И что же было тогда? — поинтересовался писатель.

— Да, в общем, ничего: собирал информацию, ждал «связника» и… служил в соответствии с легендой, званием и должностью.

— Значит, Вам приходилось и наших пленных допрашивать, и партизан, и подпольщиков?

— Ну, да: служба есть служба.

— И Вы делали это, даже понимая, что их потом расстреляют?

— А куда было деваться? Иначе самого ведь разоблачат…

Вот так же и Штирлиц…

Да, он мог что-то намутить, как с делом физиков. Мог физически устранить «наседку» — в первую очередь, чтобы обезопасить себя от любого подозрения, даже малейшего.

Но в целом, работая в Главном управлении РСХА, он каждый день делал всё, что предписывали служебные обязанности. И выполнял их отменно, старательно, тщательно. Иначе бы не рос в карьере.

С другой стороны… А куда ему было деваться?

Не самому же под расстрел идти?

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